Efemérides: se conmemora el Día del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

La fecha tiene por objetivo recordar la importancia de la transmisión de la historia para poner de relieve la lucha contra todas las formas de opresión y racismo que existen en la actualidad.

El 23 de agosto se conmemora el aniversario de la insurrección, en 1791, de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla de La Española que, al proclamar su independencia, recuperó su nombre amerindio original: Haití. Esta revuelta comporta una reivindicación universal de libertad, que va más allá de cualquier límite de tiempo y espacio. Apela a toda la humanidad, sin distinción de origen ni de religión, y sigue resonando hoy con la misma fuerza.

Mediante el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, la UNESCO desea recordar la importancia fundamental de la transmisión de la historia para poner de relieve la lucha contra todas las formas de opresión y racismo que existen en la actualidad. El efecto expansivo que provocó la revuelta de 1791 ha marcado el curso de las luchas de liberación de los pueblos y de los movimientos de defensa de los derechos humanos y civiles desde hace más de 200 años. Cristaliza los desafíos, los conceptos y los principios que es imprescindible conocer en la lucha actual contra la esclavitud moderna y la trata de personas. La enseñanza de esta historia puede colocar a los ciudadanos de mañana en el camino de la paz y la dignidad.

Fuente: Unesco

Otras efemérides

● 1912. En Pittsburgh nace Gene Kelly. Fue actor, bailarín y director. Se consagró en los 40 con Levando anclas y Los tres mosqueteros. En los 50 se lo vio en dos de los más grandes musicales de la historia: Un americano en París y Cantando bajo la lluvia. Luego dirigió films como Invitación a la danza y Hello, Dolly!. Falleció en 1996.

● 1926. Rodolfo Valentino, una de las grandes estrellas del cine mudo, muere por una peritonitis a los 31 años. Nacido en Italia, llegó a los Estados Unidos en 1913 y comenzó su carrera cinematográfica. Los cuatro jinetes del Apocalipsis (con una escena en la que baila tango) y El jeque lo convirtieron en un sex-symbol. Luego filmó Sangre y arena, entre otras películas, antes de su prematura muerte.

● 1927. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica en Massachusetts. Ambos eran militantes anarquistas de origen italiano y se los acusó de un robo y el asesinato de dos personas. El hecho ocurrió en 1920 y se los encarceló y procesó con pruebas falsas. El juez Webster Thayer los condenó a muerte en un controvertido juicio en 1921. El magistrado mostró parcialidad manifiesta y la sentencia dio pie a una campaña de alcance mundial para evitar la ejecución. Sacco y Vanzetti se convirtieron en símbolo de la lucha anarquista. Medio siglo después de sus muertes, el gobierno del estado de Massachusetts proclamó que habían sido sometidos a un proceso injusto.

● 1962. Felipe Vallese, un obrero metalúrgico de 23 años que milita en la Juventud Peronista, es secuestrado por policías en la vía pública en el barrio de Flores. Varios testimonios aseguran que lo llevaron a una comisaría de General San Martín, donde lo torturaron. Nunca más apareció con vida. Su desaparición provoca fuertes reclamos. Se señaló al comisario Juan Fiorillo como responsable de la desaparición. El salón de actos de la CGT lleva el nombre de Vallese.

● 1970. En Jacksonville, Florida, nace el pianista Brad Mehldau, uno de los más destacados del jazz de las últimas décadas. Sus grabaciones tituladas The Art of the Trio llamaron la atención a fines de los 90. Ha tocado y grabado con diversos artistas y ha visitado la Argentina.

● 1973. Un hombre entra a robar un banco en Estocolmo y toma cuatro rehenes. Consigue que las autoridades hagan ingresar a un preso que cumplía condena. La toma de rehenes se extiende por cinco días, cuando la policía sueca entra con gases lacrimógenos, reduce a los dos secuestradores y libera a los rehenes, sin que haya heridos. Los diálogos posteriores con los liberados muestran que estos habían desarrollado lazos de empatía con sus captores. Los psicólogos comienzan a estudiar esta condición, que se conoce como síndrome de Estocolmo.

● 1973. El presidente de Chile, Salvador Allende, acepta la recomendación del saliente jefe del Ejército, Carlos Prats, que deja el cargo por la graves crisis política, y designa como su sucesor a Augusto Pinochet. Dos semanas y media más tarde, el 11 de septiembre, Pinochet derroca a Allende, que muere en el Palacio de La Moneda, en el inicio de la dictadura. Prats será asesinado en 1974 en Buenos Aires.

● 2006. Natascha Kampusch, una joven austríaca de 18 años, escapa de la casa en la que estuvo secuestrada durante más de ocho años. Había sido raptada cuando tenía diez años, en marzo de 1998, por Wolfgang Přiklopil, un técnico en comunicaciones. La tuvo encerrada en su casa y abusó de ella. De a poco, la joven consiguió tener mayor margen de circulación dentro de la casa y eso permitió su huida. Cuando la policía se abocaba a la búsqueda de Přiklopil, éste se arrojó a las vías del tren en Viena, un día después de la huida de su víctima. El caso genera conmoción a nivel mundial. Kampusch contó su experiencia en el libro 3096 días, cuyo título remite al tiempo que duró el secuestro.

● Día del Internauta.