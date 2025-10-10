Efemérides: se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental

En esta fecha se realizan campañas que buscan concentrar la atención en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta destacada para cada año.

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre; el objetivo que persigue, es el de recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Esto tiene una estricta correlación con la definición de “salud” (1946) propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la considera como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Así, se establecen estrechos vínculos entre la salud física y la salud mental, entendiendo que son pilares fundamentales para el bienestar.

Uno de los efectos de la definición de salud adoptado por la OMS se lo puede ubicar luego de la posguerra, en los años 50′ y refiere a una reestructuración global de la atención psiquiátrica. Mientras el positivismo seguía presente y, sobre todo, en el surgimiento de la psicofarmacología, la realidad es que la Organización Mundial de la Salud había avanzado en la creación de novedosos dispositivos: Programa de Psiquiatría Comunitaria, Política del Sector, la socioterapia, comunidades terapéuticas, entre otras. Se dicta la Ley de Salud Mental 180 y destacamos tres ejes de la reforma. En primer lugar, la propuesta de abandonar los psiquiátricos para promover la creación de nuevos servicios. En segundo lugar, respecto a la Psiquiatría Comunitaria Aglosajona, se propulsa una propuesta técnica y pragmática. Finalmente, mediante los aportes de Basaglia y la desinstitucionalización, aparece una propuesta crítica y antipsiquiátrica.

Esta efemérides, el Día Mundial de la Salud Mental, se conmemora con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta destacada para ese año.Para este año, la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH) ha fijado como tema del Día “Que la salud mental de todos sea una prioridad mundial”.

Es un día y una conmemoración establecida y organizada por las instituciones de acuerdo con entidades y colectivos de familiares y profesionales. En contraposición, se celebra anualmente en cada vez más países el Día del Orgullo Loco, organizado por colectivos de supervivientes de la psiquiatría que consideran que son un colectivo al que se ha invisibilizado, tutelado y marginado, y que buscan visibilizar sus problemas causados precisamente por los agentes, organizaciones e instituciones sanitarias, familiares y profesionales. En general, dentro del Orgullo Loco, hay discursos de crítica y oposición a los diagnósticos del DSM y CIE en contraste con la temática anual del día de la salud mental, que suele estar relacionado con una etiqueta psiquiátrica.

Otras efemérides

1856 – Muere Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino. Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1785.

1888- Nace en Buenos Aires Teodoro Bronzini, politico Argentino, e intendente de Mar del Plata.

1913 – Muere el notable escritor, militar y diplomático Lucio V. Mansilla, autor de “Una excursión a los indios ranqueles”, una de las más importantes obras de la literatura argentina. Nació en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1831.

1925 – Se inaugura en Buenos Aires el monumento a Leandro N. Alem, obra del escultor Pedro Zonza Briano.

1977 – Muere el notable escultor José Fioravanti. Participó en la creación del Monumento a la Bandera, inaugurado en Rosario (provincia de Santa Fe). Realizó también otros monumentos, como el de Roque Sáenz Peña y el de Nicolás Avellaneda, ambos, en Buenos Aires. Nació en la Capital Federal el 4 de agosto de 1896.

1982 – Muere en Buenos Aires el notable escritor, poeta, ensayista, abogado y dramaturgo Bernardo Canal Feijoo, autor, entre otras obras, de “Pasión y muerte de Silverio Leguizamón” y “De la estructura mediterránea argentina”. Nació en la ciudad de Santiago del Estero el 23 de julio de 1897.