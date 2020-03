Efemérides: se cumplen 209 años de la muerte de Mariano Moreno, político y escritor argentino

Habría sido asesinado en altamar. Fue ideólogo e impulsor de la Revolución de Mayo.

Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Fue abogado, periodista y político argentino. Ideólogo e impulsor de la Revolución de Mayo. Desde su cargo de Secretario instó la apertura comercial con los ingleses y el endurecimiento de la represión contra los realistas. Luego de ello, fue nombrado máximo dirigente de la Junta, momento en que garantizó la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el Ejército, y la creación de una biblioteca nacional.

Como director del periódico La Gaceta de Buenos Aires fomentó la difusión de los objetivos revolucionarios a las provincias y luchó por la total independencia del territorio argentino como república democrática.

Su muerte

Mariano Moreno falleció en alta mar en la madrugada del 4 de marzo de 1811, a bordo de la fragata inglesa “Fame”, en viaje a Gran Bretaña. Su cuerpo fue envuelto en una bandera inglesa y arrojado al mar (28° 7’ S, a unos kilómetros de la costa de Brasil, cerca de la isla de Santa Catarina), tras unas salvas de fusilería.

Según el testimonio de su hermano Manuel Moreno y de Tomás Guido, sus secretarios y acompañantes en ese viaje, murió debido a una convulsión producida por una sobredosis de un medicamento administrado por el capitán del buque: cuando llegaron al gabinete de Moreno, el capitán sostuvo que le había suministrado cuatro gramos de un vomitivo de uso habitual en aquella época, elaborado con antimonio y tartarato de potasa, 40 veces aquella dosis que se conoce como mortal.

“…Si Moreno hubiese sabido que se le daba tal cantidad de esa sustancia, sin duda no la hubiese tomado pues a la vista del estrago que le causó y revelado el hecho, él mismo llegó a decir que su constitución no admitía sino una cuarta parte de gramo y que por tanto, se reportaba muerto. Aún quedó en duda si fue mayor la cantidad de aquella droga u otra sustancia corrosiva, la que le administró, no habiendo las circunstancias permitido la autopsia cadavérica. A ello siguió una terrible convulsión, que apenas le dio tiempo para despedirse de su patria, de su familia y de sus amigos”, había comentado Manuel.

Ambos testigos conjeturaron posteriormente que fue envenenado por el capitán del buque, y que la orden habría sido impartida por Saavedra. Pero las fuentes historiográficas no confirman el hecho, y ni siquiera existe un móvil definido: para Saavedra, su adversario ya había sido derrotado, y no tenía antecedentes de hacer matar a sus enemigos. Por otro lado, Mariano Moreno no era un enemigo de los planes británicos en el Río de la Plata, por lo que tampoco resulta plausible la idea de haber sido asesinado por orden de la diplomacia inglesa.

Fuente: La Nación / Argentear.com

