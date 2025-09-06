Efemérides: se produjo el primer golpe de Estado de la historia argentina

Fue con el derrocamiento de Yrigoyen.

El golpe de Estado en Argentina del 6 de septiembre de 1930 derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, al Congreso Nacional y a doce de los catorce gobiernos provinciales (no fueron derrocados los gobiernos de San Luis y Entre Ríos), dando inicio al periodo conocido como “Década Infame” (1930-1943).

Los miembros de la Corte Suprema (José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle y Antonio Sagarna) y el procurador general (Horacio Rodríguez Larreta), permanecieron en sus cargos y avalaron el golpe mediante la doctrina de los gobiernos de facto. El golpe de Estado fue ejecutado por un grupo de militares y civiles encabezados por el teniente general José Félix Uriburu, quien estableció una dictadura, con apoyo de influyentes grupos políticos, empresariales y mediáticos.

El golpe de 1930 fue el primero de una serie de golpes de Estado cívico-militares que interrumpieron los mandatos constitucionales hasta 1983, luego de que en 1912 se sancionara el sufragio secreto y obligatorio para varones.

Otras efemérides

1906. En París, nace el segundo Premio Nobel en ciencias de la Argentina: Luis Federico Leloir. Se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la UBA, en 1932. Se desempeñó en el Instituto de investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar. El Nobel de Quimica le fue otorgado en 1970 por su trabajo sobre los nucleótidos de azúcar y su función en la fabricación de los hidratos de carbono. Fuera del ámbito científico fue quien creó la salsa golf. Falleció en 1987.

1943. En Surrey nace Roger Waters. El bajista fue miembro de Pink Floyd desde 1967 hasta su salida de la banda a mediados de los 80. Tras la salida de Syd Barrett, se convirtió en el principal letrista del grupo, en una época fecunda que incluyó discos como El lado oscuro de la Luna, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Se mantiene en actividad como solista.

1979. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a la Argentina en el marco de la dictadura militar. Los comisionados se instalan en Buenos Aires y luego en Córdoba y en Tucumán, y recogen 5580 denuncias sobre los crímenes cometidos por los represores. Permanecen en el país hasta el 20 de septiembre, en medio de la hostilidad de la prensa adicta. El informe de la CIDH, publicado en abril de 1980, constata la existencia de desaparecidos y masivas violaciones a los derechos humanos.

1987. Las elecciones para gobernador y diputados dan una amplia victoria al peronismo. La UCR apenas puede retener la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Río Negro. La nota saliente de la jornada la da el triunfo de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, que lo posiciona para las presidenciales de 1989 junto a dos gobernadores reelectos ese domingo. Son el también peronista Carlos Menem y Eduardo Angeloz, que emerge como alternativa de los radicales mientras comienza a languidecer el alfonsinismo, castigado en las urnas por el declive económico del Plan Austral y la desilusión por el manejo de la crisis de Semana Santa.

1990. A los 48 años fallece Tom Fogerty, guitarrista de Creedence Clearwater Revival. Una transfusión de sangre lo había convertido en portador del virus del SIDA. Integró la banda en sus primeros años, hasta que la abandonó en 1971 por desavenencias con su hermano John, el cantante del conjunto. Desde entonces, siguió con su carrera solista.

1992. El guitarrista y compositor Roberto Grela fallece a los 79 años. Tocó con Aníbal Troilo, y ambos integraron un cuarteto. También formó el Cuarteto San Telmo, junto a Leopoldo Federico.

1998. Muere uno de los cineastas más influyentes del siglo XX: Akira Kurosawa. El director japonés llamó la atención en 1950 con Rashomon, a la que siguieron Los siete samuráis y Trono de sangre, su adaptación de Macbeth. Más tarde filmaría Yojimbo, Dersu Uzala, Kagemusha y Ran (su relectura de El rey Lear), entre otros títulos.

2007. Un cáncer termina con la vida de Luciano Pavarotti. El tenor italiano tenía 71 años. Se había convertido en una estrella de la ópera en los años 70, con ventas que excedieron las fronteras del género. También fue parte de Los Tres Tenores, junto a los españoles José Carreras y Plácido Domingo.

2021. Jean-Paul Belmondo, ícono del cine francés, fallece a los 88 años. Su país lo despide con honores en un funeral de Estado. Protagonizó clásicos de la Nouvelle Vague, como Sin aliento y Pierrot el loco. También actuó en ¿Arde París?, La sirena del Mississippi, El magnífico, El profesional y Los Miserables, entre otras películas.