octubre 13, 2025

logo el cuco digital
octubre 13, 2025

logo el cuco digital

Efemérides: un 12 de octubre, Colón llegaba a América y Perón comenzaba su tercera presidencia

Hoy es el Día de la Diversidad Cultural.

Un 12 de octubre, pero de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, arribó con sus tres carabelas a una de las islas de las Bahamas, en Centroamérica.  La llegada a América por parte de los europeos marca el comienzo de la conquista de los pueblos originarios y la concentración de recursos del Nuevo Mundo en Europa.

Un día como hoy, del año 1973, Juan Domingo Perón, juraba para asumir como presidente por tercera vez. Lo hizo con 78 años, lo que lo convirtió en el mandatario presidencial más longevo de la historia. 

Otras efemérides

  • 1884 –Augusto Lassese marino argentino de origen uruguayo, funda la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego.
  • 1980 – Nace la cantante argentina Soledad Pastorutti

  • Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

