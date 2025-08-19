Efemérides: un 19 de agosto de 1945 nacía Roberto Sánchez, mas conocido como Sandro

Nació en Buenos Aires. Grabó 52 álbumes y filmó 16 películas. Vendió más de 8 millones de discos. Sandro fue el primer artista latinoamericano en dar un recital en el Madison Square Garden de Nueva York.
Que otras cosas pasaron un día çomo hoy.
- 1839 – LOUIS DAGUERRE. El pintor e inventor francés Louis Daguerre presenta en París la patente del daguerrotipo, que no permitía obtener copias porque se trataba de una imagen positiva única. En conmemoración del patentamiento de este invento se celebra el Día Internacional de la Fotografía.
- 1977 – GROUCHO MARX. Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 86 años, el actor y humorista estadounidense Groucho Marx (Julius Henry Marx), considerado uno de los cómicos más influyentes de todos los tiempos. Ganó fama con el grupo de los hermanos Marx y filmó 22 películas. En 1974 se le había concedido un Premio Óscar honorífico.
- 1948 – CREACIÓN UTN. Mediante la ley 13.229 se crea la Universidad Obrera Nacional (UON) que en 1959 cambió su nombre por la actual Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sede en Buenos Aires.
- 1951 – JOHN DEACON. Nace en la localidad inglesa de Oadby el ingeniero, músico y compositor británico John Richard Deacon, bajista de la banda de rock Queen, con la que grabó 14 discos de estudio. Es el autor de algunos de los grandes éxitos de Queen, como “Another one bites the dust”, “I want to break free” y “Friends will be friends”.
- 1951 – GUSTAVO SANTAOLALLA. Nace en la localidad bonaerense de El Palomar el músico, compositor y productor discográfico Gustavo Santaolalla, líder de la banda Arco Iris y uno de los pioneros del rock nacional. Ganó los premios Óscar por Mejor Banda Sonora del filme El secreto de la montaña, en 2006, y por Babel, en 2007. También ganó premios BAFTA, por la música de Babel y del filme Diarios de Motocicletas, además del Premio Platino por Relatos Salvajes.
- 1972 – ROBERTO ABBONDANZIERI. Nace en la localidad santafesina de Bouquet el exarquero Roberto “Pato” Abbondanzieri, ganador con Boca Juniors de la Copa Intercontinental 2003 ante el Milán italiano en desempate por penales en los que atajó dos. Con la selección argentina jugó la Copa Confederaciones 2005, el Mundial 2006 y la Copa América 2007. Jugó 582 partidos oficiales a lo largo de una carrera que había iniciado en Rosario Central.
- 1983 – AUTOAMNISTÍA MILITAR. A dos meses y medio para las elecciones de restauración de la democracia en 1983, organismos humanitarios y partidos políticos llevan a cabo una multitudinaria movilización de rechazo a la “ley de autoamnistía” dispuesta por el régimen del general Reinaldo Bignone para evitar juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
- 1984 – DIEGO MARADONA. El delantero Diego Maradona juega su primer partido en el Napoli italiano, que acababa de comprar su pase al Barcelona español.Fue en un amistoso ante River Plate en el estadio San Paolo de Nápoles que finalizó 0 a 0.
- 2025 – ASISTENCIA HUMANITARIA. Se celebra el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 2008 para rendir tributo “a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros”.