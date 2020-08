Efemérides: un 20 de agosto moría Carlos Jáuregui, pionero en lograr derechos para la población LGBTIQ+

En su honor, este jueves se celebra el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en la Ciudad de Buenos Aires.

Un día como hoy fallecía Carlos Jáuregui, primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), uno de los pioneros en visibilizar y lograr derechos para la población LGBTIQ+ en el Argentina.

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”, es una de las frases de Jáuregui que define cómo vivió y militó.

Además de la CHA, fue uno de los fundadores, junto a César Cigliutti, de la Marcha del Orgullo, y autor del libro “La homosexualidad en Argentina”.

Hay una plaza, una estación de subte y el cuadro de Jáuregui está en el Salón de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la Casa Rosada.

Había nacido el 22 de septiembre de 1957 y murió el 20 de agosto de 1996. Un libro y el film “Un Puto Inolvidable” relatan su vida intensa y potente.

El 23 de mayo de 1984 la revista 7 Días publicó en tapa al activista, que en ese momento tenía 26 años, abrazado a Raúl Soria, con el título El riesgo de ser homosexual en Argentina, la primera aparición pública de Jáuregui, recordó Cigliutti, actual presidente de la CHA.

“Y sí, era el riesgo de que nos echen de nuestra casa, de perder el empleo, de ir presos, de que nos lastimen y de que nos asesinen. Así eran las cosas. Y él asumió ese riesgo y fue el presidente de la primera organización LGBTTIQ+ de la Argentina después de la devastadora dictadura cívico militar”, resaltó el dirigente.

Ya en democracia, a partir de 1983, la policía “nos encarcelaba y decían que estábamos ‘enfermos'”, añadió.

“Carlos y otras cientos de personas fundaron entonces la CHA y durante los primeros y peores seis años fue la única organización que se enfrentó a una extrema discriminación por nuestra identidad. Carlos Jáuregui fue el que le dio el marco de los derechos humanos al reclamo originario por la derogación de los edictos policiales”, compartió Cigliutti.

Y resaltó que “la militancia de Carlos siempre tuvo un marco institucional. Nadie nunca lo hizo solo y él supo acompañar y construir un movimiento de putos, tortas y travas”.

Para Pedro Paradiso Sottile, activista de la CHA, Jáuregui “fue y es un gran referente para muches de nosotres, enseñándonos que la visibilidad nos hace más fuertes, impulsándonos al activismo público con orgullo, a vivir en libertad y autonomía nuestras propias vidas, a promover nuestros derechos, a luchar por los principios democráticos y los derechos humanos”.

“Nosotras somos las personas herederas de Carlos Jáuregui”, resaltó María Laura Olivier, secretaria de la CHA.

“Protegemos su legado y nuestra militancia es continuarlo porque el objetivo es único: tener los mismos derechos que tiene el resto de la sociedad, por eso seguimos trabajando cada día en todos los temas en los que todavía se expresa la violencia hacia nuestra comunidad LGBTTIQ, la discriminación.”

Desde 2012 se conmemora en la Ciudad de Buenos Aires del Día del Activismo por la Diversidad Sexual, a instancias de un proyecto presentado por la entonces legisladora porteña Gabriela Alegre y a instancias de la CHA.

Fuente: Télam

Otras Efemérides

984 murió Pietro de Cane de Panova, más conocido como Juan XIV, quien fue un papa católico italiano entre 983 y 984. Sin embargo,a los pocos meses de la elección papal, el emperador falleció y el antipapa Bonifacio VII regresó de su exilio de Constantinopla, y aprovechó para encarcelar a Juan XIV en el Castillo Sant’Angelo donde falleció de hambre.

1778 nació Bernardo O’Higgins, quien fue un político y militar chileno, considerado como uno de los “padres de la Patria de Chile” por su participación crucial en el proceso de independencia del Imperio español. Tanto en la respectiva guerra como en el cargo de director supremo entre 1817 y 1823, durante el cual consolidó su inicio como nación.

1818 el rey Kamehameha I firmó un tratado con el capitán Hipólito Buchardo en el que entre otras cosas, el Reino de Sandwich (hoy llamado Hawái) se convertía en el primer país en reconocer nuestra independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hecho ocurrido el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán.

1920 en Estados Unidos se fundó la NFL (National Football League) que hoy está formada por 32 franquicias establecidas en diversas ciudades y regiones de esa nación. Se divide en dos conferencias: la Nacional (NFC) y la Americana (AFC). A su vez, cada conferencia se integra por cuatro divisiones (Norte, Sur, Este y Oeste) y cada una de ellas, por cuatro diferentes equipos.

1948 nació Robert Plant, quien es músico, compositor y productor británico, que formó parte de la banda Led Zeppelin hasta 1980. En 1968 fue uno de los miembros fundadores del grupo, en la que grabó ocho álbumes de estudio hasta 1980 y algunas de sus canciones más destacadas son “Stairway to heaven”, “Thank you” y “Going to California”.

1956 nació Joan Allen, quien es una actriz estadounidense de cine y teatro, género en el cual se destacó con varias obras. Algunas de sus películas más destacadas son “Nixon”, “The Contender”, “El diario de Noah”, “Siempre a tu lado, Hachiko”, “El mito de Bourne” y “La tormenta de hielo”. Tres veces fue candidata a ganar el Premio Oscar pero no pudo obtenerlo.

1962 nació Carlos Daniel Tapia, quien es un ex futbolista que se desempeñó en equipos como Boca, River, Brest de Francia, Mandiyú de Corrientes, Universidad de Chile, Lugano de Suiza y la selección nacional con la que ganó la Copa del Mundo en México 1986. Además, ganós dos títulos locales con River, uno con Boca y la Copa de oro con el “xeneize”.

1977 nació Felipe Contepomi, quien es un médico deportólogo, ex jugador y entrenador de rugby que jugó casi 90 partidos para la selección nacional, Los Pumas. Jugó cuatro mundiales de este deporte y su mejor actuación fue el tercer lugar en la Copa Mundial de Francia 2007. A nivel clubes, lo hizo en Newman, Bristol, Leinster, Toulon y Stade Francais.

1992 nació Demetria Devonne Lovato, más conocida como Demi Lovato, quien es una actriz, compositora y cantante estadounidense, además de ser fundadora junto con Nick Jonas del sello discográfico Safehouse Records. Entre sus canciones más destacadas figuran “This is me”, “Give your heart a break”, “Cool for the Summer” y “Sorry Not Sorry”.

2017 murió Jerome Levitch, más conocido como Jerry Lewis, quien fue un actor, cantante, productor, director, guionista y comediante estadounidense, que recibió diversos premios por su vasta trayectoria. Algunas de sus películas más destacadas son “El profesor chiflado”, “El rey de la comedia”, “El botones”, “Artistas y modelos” y “Camino a Bali”.