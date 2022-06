Efemérides: un día como hoy Argentina ganaba su primer Mundial y moría Michael Jackson

La Selección obtuvo su primera copa en 1978, en medio de la dictadura militar. En tanto, el Rey del Pop perdió la vida en el 2009.

Este 25 de junio se recuerdan importantes acontecimientos, entre ellos el primer Mundial que ganó Argentina y el fallecimiento de Michael Jackson.

Argentina campeón del mundo

El 25 de junio de 1978, el fútbol argentino conquistó su primer mundial en condición de local.

La Selección le ganó la final a Holanda en el estadio Monumental. El equipo de César Luis Menotti se impuso por 3 a 1 en tiempo suplementario. Mario Kempes por partida doble, y Daniel Bertoni, fueron los autores de los goles. Con su doblete, Kempes se coronó goleador de la Copa.

El dictador Jorge Rafael Videla entregó el trofeo, en el momento de mayor apogeo de su régimen, que ya tenía miles de desaparecidos.

Muerte de Michael Jackson

El 25 de junio del 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardíaco en su casa de Los Ángeles después de haber tomado propofol y benzodiacepina. Los médicos no pudieron salvar la vida del Rey del Pop, que murió a los 50 años.

Su médico personal, Conrad Murray, fue condenado a cuatro años tras haber sido hallado culpable de intoxicar al artista.

Jackson tuvo un funeral que congregó por televisión a unos 2500 millones de personas. Sus últimos años los vivió envuelto por la controversia y el escándalo, con acusaciones de abuso. En 2005 fue absuelto en un juicio en el que se lo acusaba de haber abusado de un menor. Una década después de su muerte, el documental Leaving Neverland ofreció testimonios estremecedores sobre los abusos cometidos en su mansión.

Otras efemérides

● 1903. En la India nace Eric Arthur Blair, universalmente conocido como George Orwell. Combatió en la Guerra Civil Española del lado republicano. La experiencia la narró en Homenaje a Cataluña. Más tarde vendrían sus dos novelas más conocidas: la sátira Rebelión en la granja y la distopía 1984, en la que prefiguró los alcances de un Estado totalitario. Víctima de tuberculosis, falleció en 1950.

● 1926. En Klagenfurt, Austria, nace una de las más importantes autoras en alemán del siglo XX: Ingeborg Bachmann. Entre sus obras figuran los poemarios El tiempo diferido, Invocación de la Osa Mayor, y un ciclo de cuatro novelas titulado Tipos de muerte, del que llegó a publicar el primer volumen, Malina. Murió en Roma en 1973.

● 1963. Georgios Kyriacos Panayiotou nace en Londres. Será conocido por su nombre artístico como uno de los más grandes artistas pop: George Michael. La fama le llegó en los 80 como miembro del dúo Wham!, que formó junto a Andrew Ridgeley. Su carrera solista lo llevó a vender 80 millones de discos. Murió por un fallo cardíaco mientras dormía, el día de Navidad de 2016.

● 1967. Se realiza la primera transmisión vía satélite entre varios países. El programa se llama Our World y presenta a artistas de catorce países. El Reino Unido protagoniza el momento más famoso de esa transmisión, a través de los Beatles. La banda de Liverpool toca en vivo “All You Need Is Love”, por encargo de la BBC. Millones de personas ven en directo cómo el grupo más popular toca una de sus canciones más populares.

● 1983. El compositor Alberto Ginastera muere en Ginebra a los 67 años. Discípulo de Aaron Copland, fue maestro de Astor Piazzolla y Gerardo Gandini. Entre sus obras destacan el ballet Estancia y la ópera Bomarzo, basada en la novela de Manuel Mujica Láinez, que sufrió la censura de la dictadura de Onganía. También dejó una importante producción para piano.

● 1984. Muere el filósofo francés Michel Foucault, víctima de HIV. Fue uno de los pensadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus obras destacan Historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar y los tres volúmenes de Historia de la sexualidad.

● 2015. Alejandro Romay muere a los 88 años. Fue uno de los empresarios de medios más importantes de la Argentina. Comenzó como locutor de radio y se hizo de la señal de Canal 9 a comienzos de los 60. También impulsó Radio Libertad y la Guía de la Industria, además de incursionar como empresario teatral. El gobierno de Isabel Perón le quitó Canal 9 en 1974. A diferencia de Héctor Ricardo García con Teleonce y Goar Mestre con Canal 13, Romay pudo recuperar la señal en 1984. Vendió el canal en 1997 y se retiró.

Día Mundial Antitaurino y Día Mundial del Vitiligo.