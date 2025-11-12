Efemérides: un día como hoy asesinaban al último de los caudillos federales Ángel “Chacho” Peñaloza

El 12 de noviembre de 1863 moría asesinado el caudillo riojano general Ángel “Chacho” Peñaloza luchando contra el centralismo del entonces presidente Bartolomé Mitre, quién había desarrollado una política de alianzas con los sectores conservadores del interior a fin de subordinar las provincias a los intereses porteños. Fue cobardemente asesinado en presencia de su familia.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1864 – TRIPLE ALIANZA. Estalla la Guerra de la Triple Alianza, librada por la coalición formada por el imperio de Brasil, Argentina y Uruguay en contra de Paraguay, una de las más cruentas del siglo XIX en Sudamérica. Paraguay quedó devastado y perdió gran parte de su territorio al ser derrotado, en 1870. Se calcula que murió entre el 50 % y el 85 % de la población paraguaya y alrededor del 80% de los varones.

1961 – NADIA COMANECI. En la ciudad rumana de Onesti nace Nadia Elena Comaneci, una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos, ganadora de nueve medallas olímpicas, entre ellas cinco de oro. Ganó además cuatro medallas del Campeonato Mundial de Gimnasia y doce del Campeonato Europeo. Fue condecorada dos veces con la Orden Olímpica.

1961 – ENZO FRANCESCOLI. Nace en Montevideo el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, ídolo de River Plate, donde jugó en dos etapas en las que marcó 115 goles y ganó siete títulos, entre ellos la Copa Libertadores de América de 1996. “El Príncipe”, quien fue figura de la selección de Uruguay, es actualmente director deportivo de River.

1963 – JOSÉ M. GATICA. Muere a la edad de 38 años, arrollado por un colectivo en la ciudad bonaerense de Avellaneda, el exboxeador de peso ligero José María “Mono” Gatica, uno de los pugilistas más populares de la Argentina. Libró 96 combates, de los que ganó 86.

2025 – CONTRA LA NEUMONÍA. Se celebra el Día Mundial Contra la Neumonía para alertar sobre esa enfermedad, la principal causa de muerte de niños menores de cinco años.

2025 – CONTRA LA OBESIDAD. Se celebra el Día Mundial contra la Obesidad para crear conciencia sobre los daños a la salud que causan el consumo de alimentos con alto contenido de grasa y azúcares. Cada año mueren en todo el mundo al menos 2,8 millones de personas a causa de enfermedades provocadas por la obesidad o sobrepeso, advierte la Organización Mundial de la Salud.