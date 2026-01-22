Efemérides. Un día como hoy, asume Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia

Qué otros acontecimientos importantes sucedieron en esta fecha.

2006. Asume Evo Morales en Bolivia

La capital boliviana se convirtió en una multitudinaria fiesta popular cuando Evo Morales asumió como primer presidente indígena del país. El mandatario evocó a Túpac Amaru, Túpak Katari, Bartolina Sisa, el Che Guevara, Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros mártires del colonialismo y las dictaduras

Evo Morales Ayma, de 46 años, se convirtió en el presidente número 69 de la historia boliviana, un cargo para el cual la mayoría pertenecía a las elites “blancoides”, con casos como Gonzalo Sánchez de Lozada, que hablaba mejor el inglés que el castellano; otros eran mestizos que lograron blanquearse, pero ninguno un “indio de verdad”. “El mundo mira a Bolivia”, titulaba sus imágenes una cadena de televisión, y los bolivianos también miraban al mundo, al menos quienes se concentraron en las calles de un domingo soleado para ver pasar las comitivas y aplaudir y silbar según el espectro ideológico de los ilustres visitantes

Efemérides del 22 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1561 – Nace el filósofo y político inglés Francis Bacon.

1788 – Nace el poeta británico Lord Byron.

1849 – Nace el escritor y dramaturgo sueco August Strindberg.

1869 – Nace el místico ruso Grigori Rasputín.

1891 – Nace el político y filósofo italiano Antonio Gramsci.

1898 – Nace el cineasta soviético Serguéi Eisenstein. Dirigió películas como El acorazado Potemkin (1925).

1901 – Muere la reina Victoria del Reino Unido.

1940 – Nace el actor británico John Hurt.

1953 – Nace el cineasta y actor estadounidense Jim Jarmusch.

1959 – Nace la actriz estadounidense Linda Blair.

1961 – Nace el músico, cantante y dibujante estadounidense Daniel Johnston.

1965 – Nace el político argentino Mario Meoni.

1965 – Nace la actriz estadounidense Diane Lane.

1966 – Nace el músico y cocinero argentino Fabián “el Zorrito” Von Quintiero.

1968 – Nace el exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna.

1973 – Nace el exfutbolista y director técnico brasilero Rogério Ceni.

1973 – Muere el político estadounidense Lyndon B. Johnson. Fue presidente de su país entre 1963 y 1969.

1982 – Nace el exfutbolista argentino Fabricio Coloccini.

2008 – Muere el actor australiano Heath Ledger.

Efemérides de El Historiador

22 DE ENERO 1809: La Regencia de España decretó la igualdad civil entre todos los vasallos de España e Indias. 1814: Gervasio Antonio de Posadas es designado Director Supremo de las Provincias Unidas. 1841: Juan Manuel de Rosas prohíbe a los buques mercantes la navegación de los ríos Paraná y Uruguay. 1895: Renuncia Luis Sáenz Peña a la presidencia de la República. Asume el vicepresidente José Evaristo Uriburu.

