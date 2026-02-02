Efemérides: un día como hoy de 1536, se funda por primera vez Buenos Aires

Aunque no fue técnicamente una fundación, “Buenos Aires” se llamó así por primera vez desde el 2 de febrero de 1536, cuando Pedro de Mendoza y más de 1500 tripulantes desembarcaron en las orillas del Río de la Plata. Así lo narró un cronista de la época.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1709 – ALEXANDER SELKIRK. El marino escocés Alexander Selkirk fue rescatadado por el buque mercante Duke luego de pasar cuatro años como náufrago en una isla desierta en la zona central del océano Pacífico. La historia inspiró al personaje de Robinson Crusoe, novela homónima del escritor inglés Daniel Defoe. El 1 de enero de 1966 la isla en la que estuvo Selkirk fue oficialmente bautizada como Robinson Crusoe.
- 1926 – JULIO SOSA. Nació en la ciudad de Las Piedras (Canelones, Uruguay) el cantante uruguayo Julio María Sosa, una de las grandes figuras del tango. Por su potente voz y su porte gardeliano lo llamaban el “Varón del tango”.
- 1944 – OSCAR MALBERNAT. Nació en la ciudad bonaerense de La Plata el exfutbolista y exentrenador Oscar “Cacho” Malbernat, marcador lateral izquierdo y uno de los símbolos del Estudiantes de La Plata de Osvaldo Zubeldía ganador de tres Copa Libertadores y una Intercontinental.
- 1970 – TRASPLANTE DE NERVIOS. Un equipo de cirujanos de la Clínica de Neurocirugía de la Universidad de Munich dirigido por Walter Jacobi realizó el primer trasplante de nervios humanos de la historia de la medicina.
- 1977 – SHAKIRA MEBARAK. Nació en la ciudad colombiana de Barranquilla la cantante, bailarina y productora discográfica Shakira (Shakira Isabel Mebarak Ripoll), considerada como la “Reina del pop latino”. Vendió más de 75 millones de discos. Es embajadora de la UNICEF.
- 1979 – SID VICIOUS. A la edad de 21 años murió en la ciudad estadounidense de Nueva York, a causa de una sobredosis de heroína, el músico británico Sid Vicious (Simon John Ritchie), bajista de la banda de punk rock Sex Pistols y una de las figuras más emblemáticas del punk.
- 2014 – PHILIP HOFFMAN. A la edad de 46 años murió en la ciudad de Nueva York (EEUU) el actor estadounidense Philip Seymour Hoffman, ganador de numerosos premios, entre ellos el Óscar de 2005 por su interpretación del periodista y escritor Truman Capote en la película biográfica Capote.
- 2024 – DÍA DE LOS HUMEDALES. Se celebró el Día Mundial de los Humedales, instituido desde 1997 por la Convención de Ramsar (Irán) con el fin de proteger a esos ecosistemas de gran diversidad biológica.