noviembre 1, 2025

logo el cuco digital
Efemérides: un día como hoy de 1786 nacía Mariquita Sánchez de Thompson

Nace en Buenos Aires la patriota Mariquita Sánchez de Thompson (María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo), partidaria de la causa de la independencia del Virreinato del Río de la Plata de la corona española. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

  • 1837 – LUIS A. HUERGO. Nace en Buenos Aires el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primer egresado de la carrera de Ingeniería en Argentina, cofundador y presidente de la Sociedad Científica Argentina. Una escuela técnica de Buenos Aires lleva su nombre.
  • 1907 – HOMERO MANZI. Nace Añatuya, Santiago del Estero, el poeta, compositor y periodista Homero Manzi, autor de clásicos del tango como “Sur”, “Malena” y “Milonga sentimental”.
  • 1908 – EL GLOBO. Un grupo de jóvenes refunda el Club Atlético Huracán. Firman un acta notarial que dice “Fundase en Buenos Aires, con fecha 25 de mayo de 1903, el Club Atlético Huracán, reorganizado el 1 de noviembre de 1908”, quedando esta última como la oficial de la creación del “Globo”.
  • 1943 – COCO BASILE. Nació en Bahía Blanca el ex futbolista y entrenador Alfio “Coco” Basile, uno de los mejores marcadores centrales de la historia del fútbol argentino e ídolo de los hinchas de Racing Club, con el que ganó la Copa Libertadores de América y la Intercontinental de 1967. Como DT ganó la Supercopa sudamericana con Racing, cinco campeonatos con Boca Juniors y dos Copa América con la selección argentina.
  • 1961 – GABRIEL ROLÓN. Nace en Ramos Mejía el psicólogo y escritor Gabriel Rolón, quien trabajó en varios medios de radio y televisión y lleva publicados doce libros.
  • 1962 – ANTHONY KIEDIS. Nace en la ciudad de Grand Rapids (Michigan, EEUU) el músico y cantante estadounidense Anthony KIedis, vocalista y líder de la banda de rock The Red Hot Chili Peppers.
  • 2017 – PABLO CEDRÓN. Muere en Buenos Aires, a la edad de 59 años, el actor y guionista Pablo Cedrón, de destacada trayectoria en cine y televisión. Trabajó en 19 películas, entre ellas La Raulito, El juguete rabioso y El aura.
  • 2017 – KUN AGÜERO. El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero se convierte en el máximo goleador histórico del Manchester City, al anotar su gol N° 178 para el equipo inglés en el partido que ganó por 4 a 2 al Nápoles italiano.

