Efemérides: un día como hoy de 1786 nacía Mariquita Sánchez de Thompson

Nace en Buenos Aires la patriota Mariquita Sánchez de Thompson (María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo), partidaria de la causa de la independencia del Virreinato del Río de la Plata de la corona española. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.