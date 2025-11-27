Efemérides: un día como hoy de 1788 nace Facundo Quiroga

Nace en la localidad riojana de San Antonio el caudillo federal Juan Facundo Quiroga, apodado “el tigre de los LLanos”, gobernador provisional de la provincia de La Rioja y uno de los protagonistas de las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1887 – QUILMES A. CLUB. Un grupo de vecinos ingleses de la ciudad bonaerense de Quilmes funda el Quilmes Rovers Athletic Club, nombre original del “Cervecero”, decano del fútbol argentino. Obtuvo su único campeonato de Primera División en 1978, cuando ganó el torneo Metropolitano de ese año.
- 1895 – ORTIZ DE MONTOYA. Nace en la ciudad entrerriana de Paraná la maestra y profesora Celia Ortiz de Montoya, primera doctora en Pedagogía de la Argentina y pionera de la renovación de la enseñanza en la década de 1930.
- 1940 – BRUCE LEE. Nace en la ciudad estadounidense de San Francisco el actor y cineasta Bruce Lee (Lee Jun-Fan), maestro en artes marciales, considerado el más influyente de todos los tiempos e ícono de la cultura pop del siglo XX. Protagonizó seis filmes y ocho series de televisión. Es el personaje central de 27 videojuegos de artes marciales.
- 1942 – JIMI HENDRIX. Nace en la ciudad de Seattle (Washington, EEUU) el músico, compositor y cantante estadounidense Jimi Hendrix (James Marshall Hendrix), uno de los guitarristas más influyentes en la historia del rock.
- 1960 – INDEPENDIENTE CAMPEÓN. A pesar de caer por 1 a 0 ante Atlanta en la última jornada del torneo Metropolitano, el Club Atlético Independiente se consagra campeón gracias a que su eterno rival, Racing Club, venció al escolta Argentinos Juniors por 4 a 1.
- 2004 – DAVID RATTO. A la edad de 70 años muere en Buenos Aires el publicista David Ratto, quien diseñó la campaña electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la Presidencia de la Nación en 1983.
- 2011 – KEN RUSSELL. Muere en el condado inglés de Hampshire, a la edad de 84 años, el cineasta británico Ken Russell, director del filme Tommy (1975), basado en la ópera-rock de la célebre banda de rock The Who.
- 2016 – COPA DAVIS. El equipo argentino de tenis, comandado por Daniel Orsanic, gana por primera vez la Copa Davis al vencer por 3 a 2 a Croacia en el estadio Zagreb Arena de la capital croata.
- 2025 – TRABAJADOR PREVISIONAL. Se celebra el Día del Trabajador Previsional en memoria de la fecha de 1943 en la que se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo del por entonces coronel Juan Domingo Perón.