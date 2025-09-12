Efemérides: un día como hoy de 1814 San Martín asume como gobernador de Cuyo

El general José de San Martín asume como Gobernador Intendente de Cuyo, cargo clave para organizar el Ejército de los Andes y preparar la campaña libertadora hacia Chile y Perú.
Que otras cosas pasaron un día hoy.
- 1812 – SAN MARTÍN. El general José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, se casa en la Catedral de Buenos Aires con María de los Remedios Escalada.
- 1922 – ANTONIO CAFIERO. Nace en la ciudad bonaerense de San Isidro el político Antonio Francisco Cafiero, histórico dirigente del Partido Justicialista. Fue ministro de Comercio Exterior durante el segundo gobierno del general Juan Domingo Perón y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991.
- 1944 – BARRY WHITE. Nace en la ciudad de Galveston (Texas, EEUU) el cantante y compositor estadounidense Barry White (Barry Eugene Carter), quien cosechó 106 Discos de Oro y vendió más de cien millones de álbumes. El 12 de septiembre de 2013, fue distinguido de forma póstuma con una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.
- 1959 – SERIE BONANZA. La cadena de televisión estadounidense NBC emite en Nueva York el primer capítulo de la popular serie de vaqueros Bonanza, que se mantendrá en
- en las pantallas de Estados Unidos hasta 1973.
- 1974 – CHACHO COUDET. Nace en Buenos Aires el ex mediocampista y director técnico Eduardo “Chacho” Coudet, quien jugó un total de 611 partidos y convirtió 72 goles a lo largo de su carrera por equipos argentinos, españoles, mexicanos y estadounidenses. Jugó en San Lorenzo, River Plate, Celta de Vigo, Necaxa y Rosario Central, entre otros. Como entrenador fue campeón de la Copa Conmebol 1995 con Rosario Central y del Campeonato de Primera División 2018-2019 con Racing Club.
- 1992 – ANTHONY PERKINS. Muere en el barrio de Hollywood (Los Ángeles, EEUU), a la edad de 60 años, el actor estadounidense de cine y teatro Anthony Perkins, quien alcanzó la fama por interpretar al asesino serial Norman Bates en la célebre película “Psicosis”, del director británico Alfred Hitchcock.
- 1993 – JAVIER ZANETTI. Debuta en Primera División el defensor lateral Javier Zanetti en partido que su equipo, Banfield, empató 0-0 con River Plate. Jugó casi toda su carrera en el Inter italiano, donde actualmente ocupa un cargo directivo. Con 143 partidos, es el segundo jugador que más veces ha jugado para la selección argentina, detrás de Javier Mascherano (145).
- 2003 – JOHNNY CASH. Muere en la ciudad de Nashville (Tennessee, EEUU), a la edad de 71 años, el cantante y compositor estadounidense Johnny Cash, uno de los grandes referentes de la música country y de mayor influencia en el siglo XX.
- 2025 – INDUSTRIA NAVAL. Se celebra el Día de la Industria Naval en conmemoración de la fecha del decreto firmado en 1961 por el entonces presidente, Arturo Frondizi, que da impulso a un plan de renovación de la flota de buques mercantes.