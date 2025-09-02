Efemérides: un día como hoy de 1939 en Tunuyán nacía “El intocable”

Un 2 de septiembre nace en Campo Los Andes, Tunuyán, Nicolino Felipe Locche, apodado “El intocable” por su habilidad para esquivar golpes, campeón mundial de la categoría superligero entre 1968 y 1972. Loche fue uno de los mejores de la historia del pugilismo argentino junto a Carlos Monzón y Víctor Galíndez, entre otros.

