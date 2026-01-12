Efemérides: un día como hoy de 1942 nacía Carlos Villagrán, más conocido como “Quico”

Actor y humorista conocido popularmente por interpretar el personaje de “Quico” en la serie mexicana El Chavo del 8.

Carlos Villagrán Eslava (Ciudad de México, 12 de enero de 1944) es un actor y comediante mexicano. Es conocido principalmente por haber interpretado al personaje de Quico, en la serie El Chavo del 8. Su estilo gestual y su caracterización de personajes infantiles le otorgaron notoriedad a lo largo de varias décadas, que incluyó apariciones en televisión y cine, así como giras artísticas internacionales, e incursiones en medios de comunicación y actividades públicas de diversos países.

Nacido en una familia de origen humilde, creció en la capital mexicana y trabajó desde joven junto a su padre, quien era fotógrafo callejero. En 1967 se incorporó como reportero gráfico al periódico El Heraldo de México, donde cubrió eventos como los Juegos Olímpicos de 1968. Ese mismo año comenzó a acercarse al medio televisivo, participando como extra en diversos programas de comedia. Su primera oportunidad como actor la obtuvo en espacios como El Club de Shory y El Club de los Millonarios, hasta que en 1970 fue invitado por Rubén Aguirre a una reunión donde conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien poco después lo integró a sus programas de televisión. Villagrán alcanzó fama internacional interpretando al personaje de Quico en El Chavo del 8, transmitido entre 1973 y 1978, además de participar en El Chapulín Colorado y otros segmentos de Chespirito.

También formó parte del elenco de humoristas de la cadena venezolana Radio Caracas Televisión, destacándose por protagonizar las series El Niño de Papel (1981), Federrico (1982-1983) y Las nuevas aventuras de Federrico (1983), producidas para dicho canal. Posteriormente trabajó en producciones mexicanas como ¡Ah, qué Kiko! (1988). Su uso del personaje en distintos países generó conflictos legales con Gómez Bolaños en torno a los derechos de autor. A lo largo de su carrera ha participado en giras, homenajes y apariciones esporádicas en medios.

En 2021, se adentró brevemente en la política y se lanzó como candidato del partido Querétaro Independiente en las elecciones federales de México de ese año.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1628 NACE CHARLES PERRAULT . El escritor es autor de cuentos infantiles como “El gato con botas”, “Pulgarcito”, “Caperucita Roja” y “La Cenicienta”, entre otros.

1899 FRAGATA SARMIENTO Realiza el primer viaje de instrucción, el más largo de su historia. Durante más de 20 meses amarró en 71 puertos.

1966 ESTRENO BATMAN La cadena televisiva ABC emite por primera vez la serie. Adam West encarnó al superhéroe y B. Ward a su compañero Robin.

1969 1° DISCO DE LED ZEPPELIN Led Zeppelin I sale a la venta. Contiene temas como “Buenos tiempos, malos tiempos” y “Tu hora va a llegar”.

1974 1° DISCO DE TINA TURNER Venta a la venta “Tina enciende el país!”, álbum debut de una de las voces femeninas más potentes del rock.

1976 FALLECE AGATHA CHRISTIE Escritora y dramaturga especializada en el género policial. De las autoras más leídas del mundo.

1984 DEBUT EN ASIA El seleccionado argentino de fútbol (dirigido por Bilardo) juega por 1ª vez en el continente asiático. Fue con victoria ante Rumania (1 a 0) en Calcuta, India.

1999 1° DISCO DE BRITNEY SPEARS Con 17 años publica “Baby one More time”, su álbum debut con el que vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo.

2009 FALLECE ALEJANDRO SOKOL El músico y compositor fue bajista de Sumo, vocalista de Las Pelotas y uno de los artistas más influyentes del rock nacional.

2010 TERREMOTO EN HAITI Una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Provocó la muerte de más de 300.000 personas y 1.500.000 de damnificados.

2026 DÍA NACIONAL GASTRONÓMICOS Se conmemora desde 1946 el día del trabajador pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero.