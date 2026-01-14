Efemérides: un día como hoy de 1943 nace el “Puma” Rodríguez

Nace en Caracas el cantante, actor y productor discográfico venezolano José Luis “Puma” Rodríguez, quien alcanzó la popularidad por sus canciones Dueño de nada y Agárrense de las manos, entre otras. Grabó cerca de 50 discos y trabajó en una treintena de telenovelas.

Que otras cosas pasaron um día como hoy.

1876 – GRAHAM BELL. El científico e inventor Alexander Graham Bell se presenta en la oficina de patentes de la ciudad estadounidense de Boston para patentar un aparato capaz de convertir los sonidos en impulsos eléctricos: el teléfono. Debió afrontar más de 600 demandas de sus competidores, entre ellas las del estadounidense Elisha Gray, que defendía la prioridad de su patente caduca, y la del italiano Antonio Meucci, cuya invención, anterior a la del resto, había desaparecido de los registros. En 2002, Estados Unidos reconoció a Meucci como el verdadero inventor del teléfono.

El científico e inventor Alexander Graham Bell se presenta en la oficina de patentes de la ciudad estadounidense de Boston para patentar un aparato capaz de convertir los sonidos en impulsos eléctricos: el teléfono. Debió afrontar más de 600 demandas de sus competidores, entre ellas las del estadounidense Elisha Gray, que defendía la prioridad de su patente caduca, y la del italiano Antonio Meucci, cuya invención, anterior a la del resto, había desaparecido de los registros. En 2002, Estados Unidos reconoció a Meucci como el verdadero inventor del teléfono. 1897 – MATTHIAS ZURBRIGGEN. El montañista suizo Matthias Zurbriggen, uno de los más grandes escaladores del siglo XIX, realiza la primera ascensión a la cumbre del monte Aconcagua, en la provincia de Mendoza, el más alto de América (6.962 metros sobre el nivel del mar).

El montañista suizo Matthias Zurbriggen, uno de los más grandes escaladores del siglo XIX, realiza la primera ascensión a la cumbre del monte Aconcagua, en la provincia de Mendoza, el más alto de América (6.962 metros sobre el nivel del mar). 1898 – LEWIS CARROLL. A la edad de 65 años muere en la ciudad inglesa de Guildford el diácono anglicano, matemático y escritor británico Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), autor de la célebre novela de fantasía Alicia en el país de las maravillas y de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, su continuación.

A la edad de 65 años muere en la ciudad inglesa de Guildford el diácono anglicano, matemático y escritor británico Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), autor de la célebre novela de fantasía Alicia en el país de las maravillas y de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, su continuación. 1924 – GUY WILLIAMS. Nace en la isla de Manhattan (Nueva York, EEUU) el actor estadounidense Guy Williams (Armando Joseph Catalano), popularmente conocido en América Latina por su papel de Diego de la Vega en la serie de televisión El Zorro. En Estados Unidos es recordado por su actuación en la famosa serie Perdidos en el espacio.

Nace en la isla de Manhattan (Nueva York, EEUU) el actor estadounidense Guy Williams (Armando Joseph Catalano), popularmente conocido en América Latina por su papel de Diego de la Vega en la serie de televisión El Zorro. En Estados Unidos es recordado por su actuación en la famosa serie Perdidos en el espacio. 1957 – HUMPHREY BOGART. A la edad de 57 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el actor Humphrey Deforrest Bogart, considerado la primera estrella masculina más importante de los primeros cien años del cine estadounidense por el American Film Institute. En 1952 recibió el Premio Óscar al mejor actor. Trabajó en más de 70 películas, entre ellas El motín del Caine y Casablanca, entre otros clásicos del cine.

A la edad de 57 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el actor Humphrey Deforrest Bogart, considerado la primera estrella masculina más importante de los primeros cien años del cine estadounidense por el American Film Institute. En 1952 recibió el Premio Óscar al mejor actor. Trabajó en más de 70 películas, entre ellas El motín del Caine y Casablanca, entre otros clásicos del cine. 1969 – DAVE GROHL. Nace en la ciudad de Warren (Ohio, EEUU) el músico y compositor estadounidense Dave Grohl (David Eric Grohl), baterista de la banda de grunge Nirvana hasta su disolución. Es el vocalista y guitarrista del grupo grunge Foo Fighters.

Nace en la ciudad de Warren (Ohio, EEUU) el músico y compositor estadounidense Dave Grohl (David Eric Grohl), baterista de la banda de grunge Nirvana hasta su disolución. Es el vocalista y guitarrista del grupo grunge Foo Fighters. 1978 – SEX PISTOLS. La banda británica de punk rock Sex Pistols ofrece en el estadio Winterland Ballroom de la ciudad de San Francisco el que sería su último concierto. Fue el corolario de una accidentada gira por Estados Unidos que marcaría la desintegración definitiva de la banda liderada por Sid Vicious.

La banda británica de punk rock Sex Pistols ofrece en el estadio Winterland Ballroom de la ciudad de San Francisco el que sería su último concierto. Fue el corolario de una accidentada gira por Estados Unidos que marcaría la desintegración definitiva de la banda liderada por Sid Vicious. 1995 – DIEGO MARADONA. El astro del fútbol Diego Maradona debuta como director técnico de Racing Club de Avellaneda. Fue en un clásico de verano ante Independiente que terminó sin pena ni gloria con un empate 0-0. Maradona cumplía una suspensión por doping y fue su segunda experiencia como técnico. Antes había dirigido a Mandiyú de Corrientes.

Además, es el Día Mundial de la Lógica, declarado por la Unesco, en recuerdo del aniversario de la muerte de Kurt Gödel y el nacimiento de Alfred Tarski.