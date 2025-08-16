Efemérides: un día como hoy de 1945 nace Moria Casán, ícono de la cultura argentina

Nace en Buenos Aires la bailarina, vedette, actriz y conductora de televisión Moria Casán (Ana María Casanova), ganadora de un premio Martín Fierro y de tres Estrella de Mar. Ha trabajado en 24 películas y en más de 50 obras teatrales.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1920 – CHARLES BUKOWSKI. Nace en la ciudad alemana de Andernach el escritor y poeta Charles Bukowski, uno de los autores más influyentes del siglo pasado cuya obra literaria está influida por la atmósfera de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde pasó la mayor parte de su vida. Bukowski es considerado símbolo del “realismo sucio”.

1954 – JAMES CAMERON. Nace en la ciudad canadiense de Kapuskasing el productor y cineasta James Cameron, ganador de tres premios Óscar y cuatro Globos de Oro. Lleva filmadas 32 películas, entre ellas las celebradas Titanic, Terminator y Avatar.

1956 – BELA LUGOSI. A la edad de 73 años muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el actor húngaro Bela Lugosi (Béla Ferenc Dezso Blaskó), reconocido en todo el mundo por su interpretación del personaje de Drácula en el teatro de Broadway a fines de los años 20, que lo llevó a protagonizar la película Drácula, de Tod Browning, en 1931.

1958 – JOSÉ L. CLERC. Nace en Buenos Aires el extenista y comentarista José Luis Clerc, quien en la década de 1980 alcanzó el cuarto puesto en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). “Batata” Clerc obtuvo 25 títulos profesionales.

1958 – REINA DEL POP. Nace en la ciudad de Bay City (Michigan, EEUU) la cantante pop y actriz Madonna (Louise Veronica Ciccone), quien lleva vendidos más de 300 millones de discos. Ganó un Globo por interpretar el papel de Mará Eva Duarte de Perón en el filme Evita, de 1996, dirigida por Alan Parker. La “reina del pop” actuó en 26 películas, diez documentales y tres obras de teatro.

1964 – CERO A CERO. Luego de haber disputado 69 partidos en la era del fútbol profesional, River Plate y Boca Juniors empatan por primera vez sin goles en un superclásico. Fue un partido con mucha fricción que se jugó en el estadio Monumental, según la prensa deportiva.

1975 – PETER GABRIEL. El cantante y compositor británico Peter Gabriel deja la banda de rock Génesis, de la que era líder y vocalista principal desde su creación, en 1965. El baterista y cantautor Phil Collins lo reemplazó como vocalista.

1977 – ELVIS PRESLEY. A la edad de 42 años muere en la ciudad de Memphis (Tennessee, EEUU) el cantante estadounidense Elvis Aaron Presley, uno de los más populares e ícono cultural del siglo XX. El “rey del rock and roll” ganó tres premios Grammy, grabó 15 discos y trabajó en 36 películas.

2018 – ARETHA FRANKLIN. Muere en la ciudad de Detroit (Michigan, EEUU), a la edad de 76 años, la cantante estadounidense de soul, R&B y gospel Aretha Louise Franklin, una de las mejores voces de esos géneros musicales. Fue símbolo del feminismo y luchadora contra el racismo.