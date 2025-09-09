Efemérides: un día como hoy de 1947 el Congreso de la Nación aprueba la ley que permite votar a las mujeres en Argentina

El Congreso aprueba la ley 13.010, que reconoce el derecho de la mujer a votar y ser elegida. Fue promovida por la primera dama, María Eva Duarte de Perón en sintonía con una lucha que en 1907 inició el Comité Pro-Sufragio Femenino, fundado por Alicia Moreau, Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1828 – LEÓN TOLSTÓI. Nace en la localidad rusa de Tula el escritor León Tolstói, uno de los novelistas más importantes de la literatura mundial. Sus obras más famosas, Guerra y paz y Ana Karénina, están consideradas como las mejores del realismo ruso junto a obras de Fiódor Dostoyevski.

1956 – ANTONIO RATTÍN. El mediocampista Antonio Rattín debuta en Boca Juniors con victoria por 2-1 ante River Plate en el estadio La Bombonera. Rattín, quien jugó los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966 con la selección argentina, comenzó así una carrera que lo llevaría a ser uno de los grandes ídolos “xeneizes”.

1964 – ROJO DE AVELLANEDA. Independiente se convierte en el primer equipo argentino en disputar una final de la Copa Europea-Sudamericana, antecesora de la Intercontinental y del Mundial de Clubes. El “rojo” de Avellaneda venció al italiano Inter de Milán por 1-0, con gol de Mario Rodríguez. Pero el equipo italiano ganó luego la copa al vencer en la revancha por 2-0 y por 1-0 en el partido de desempate.

1975 – MICHAEL BUBLÉ. Nace en la ciudad canadiense de Burnaby el cantante y compositor Michael Bublé, quien lleva grabados ocho discos y ganado 22 premios, entre ellos cuatro Grammy y cinco Juno.

1976 – MAO TSE TUNG. A los 82 años muere en Beijing el líder comunista Mao Tse Tung (Mao Zedong) fundador de la República Popular China en 1949. Desarrolló una nueva teoría marxista leninista, el maoísmo, que influyó en fuerzas de izquierda de todo el mundo durante el siglo XX.

1977 – JULIETA DÍAZ. Nace en Buenos Aires la actriz Julieta Díaz, quien lleva filmadas 18 películas y ha ganado una decena de premios, entre ellos cuatro Martín Fierro. Es conocida por sus interpretaciones en las series televisivas Silencios de familia, Valientes, Mujeres asesinas, Soy gitano e Ilusiones compartidas, entre otras.

1981 – JACQUES LACAN. A la edad de 80 años muere en París el psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan, quien revolucionó la teoría del psicoanálisis con aportes basados en la experiencia de Sigmund Freud combinada con elementos de la filosofía, la lingüística y las matemáticas.

1981 – RICARDO BALBÍN. Muere en la ciudad bonaerense de La Plata, a la edad de 77 años, el abogado Ricardo Balbín, uno de los más destacados dirigentes de la Unión Cívica Radical, a la que presidió desde 1959 hasta su fallecimiento. Fue candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 1951 y 1958 y en las dos celebradas en 1973.

2002 – BIN LADEN. La cadena de televisión árabe Al Jazeera difunde un video en el que el saudita Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista islámico Al Qaeda, asume la responsabilidad de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas del complejo World Trade Center de Nueva York, que causaron la muerte de casi tres mil personas.

2009 – THE BEATLES. Se relanza toda la discografía de la legendaria banda británica de pop rock The Beatles. Se incluyeron los discos grabados en sistema monoaural y también se lanzó el videojuego The Beatles: Rock Band.