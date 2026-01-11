Efemérides: un día como hoy de 1951 nace “La Mona” Jímenez

En Córdoba nace Juan Carlos Jiménez, La Mona, uno de los artistas populares más perdurables que ha surgido del interior de la Argentina. Ícono del cuarteto, integró el Cuarteto Berna y el Cuarteto de Oro antes de dar paso a su exitosa carrera solista.
- 2015 – LIONEL MESSI. El astro del fútbol Lionel Messi gana su quinto Balón de Oro como mejor futbolista del mundo. "Es un momento muy especial poder estar acá otra vez después de dos años mirando cómo Cristiano (Ronaldo) lo ganaba", declaró al recibir en la ciudad suiza de Zurich el trofeo otorgado cada año por la revista francesa especializada France Football.
- 1964 – FUMAR ES PERJUDICIAL. Luego de haber tolerado o fomentado durante décadas el consumo de cigarillos, el Gobierno de Estados Unidos presenta un informe oficial sobre los daños a la salud que causa el tabaco.
- 2007 – J. K. ROWLING. En la ciudad escosesa de Edimburgo, la escritoria y guionista británica Joanne Rowling, más conocida como J.K. Rowling, termina de escribir Harry Potter y las reliquias de la muerte, el séptimo y último libro de la saga del joven mago. La saga de Harry Potter se convirtió en un éxito mundial en ventas y fue llevada al cine.
- 1992 – JUAN G. FUNES. A la edad de 28 años muere en Buenos AIres el exfutbolista Juan Gilberto Funes, potente delantero de River Plate, donde se hizo ídolo al convertir ante el América de Cali colombiano el gol decisivo para la obtención de la Copa Libertadores 1986.
- 1980 – DEBUTA VIRUS. En el Club Universal de la ciudad bonaerense de La Plata, toca por primera vez Virus, el comienzo de una exitosa carrera que la convertirá en una de las bandas de rock más influyentes en la Argentina y el resto de Sudamérica.
- 1985 – ROCK IN RÍO. Comienza en la ciudad brasileña de Río de Janeiro la primera edición de Rock in Río, que pasó a llamarse “el festival más grande del mundo”. En un predio de 250.000 metros cuadrados llamado “Ciudad del Rock”, más de un millón de personas vieron en escena a Queen, AC/DC, Yes y Iron Maiden, entre otras grandes bandas.
- 1968 – ANDRÉS C. MARTINEZ. Nace en Buenos Aires el músico y compositor Andrés Ciro Martínez, quien fue vocalista y líder de la banda de rock Los Piojos y ahora de Ciro y los Persas.
- 1936 – RIVER 3 BOCA 3. River Plate y Boca Juniors empatan 3-3 en el estadio “Gasómetro” de San Lorenzo de Almargro, superclásico que pasó a la historia del fútbol argentino porque por primera vez se dispuso un recinto exclusivo para la asistencia de mujeres.
- 1996 – TATO BORES. A la edad de 70 años muere en Buenos Aires el actor y humorista Tato Bores (Mauricio Borenzstein), recordado por sus monólogos de humor político en la televisión argentina. Apodado “el actor cómico de la Nación”, trabajó en 19 películas y en una infinidad de ciclos televisivos y obras teatrales. Fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1992.