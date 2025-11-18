Efemérides: un día como hoy de 1951, se transmitía el primer partido de futbol argentino por TV

En el estadio Gasómetro de Boedo, el local San Lorenzo de Almagro empata 1-1 con River Plate en el primer partido de fútbol transmitido por televisión en el país. Ernesto Veltrú fue el relator y Enzo Ardigó y Raúl Goró los comentaristas del encuentro en el que José Maravilla marcó el gol del “Ciclón”, mientras que Santiago Vernazza igualó de penal para el equipo “Millonario”.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.