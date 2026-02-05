Efemérides: un día como hoy de 1958 se crea el CONICET

Se crea por decreto el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ante la necesidad de contar con un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. Su primer presidente fue Bernardo Houssay, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1947, quien había promovido la creación del organismo. El organismo antecesor fue el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC), creado por decreto en 1951 por Juan Domingo Perón.

