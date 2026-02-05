Efemérides: un día como hoy de 1958 se crea el CONICET

Se crea por decreto el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ante la necesidad de contar con un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. Su primer presidente fue Bernardo Houssay, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1947, quien había promovido la creación del organismo. El organismo antecesor fue el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC), creado por decreto en 1951 por Juan Domingo Perón.
- 1914 – WILLIAM BURROUGHS. Nace en la ciudad de San Luis (Misuri, EEUU) el novelista y crítico social estadounidense William Burroughs, renovador del lenguaje creativo y una de las principales figuras de la Generación Beat, calificación que el escritor nunca aceptó.
- 1936 – TIEMPOS MODERNOS. Se estrena en la ciudad estadounidense de Nueva York la película Tiempos Modernos, escrita, dirigida y protagonizada por el célebre actor y cineasta Charles Chaplin, considerada un clásico del cine. El filme constituye una fuerte crítica a la explotación de trabajadores durante la “Gran Depresión”, el proceso de recesión económica mundial de la década de 1930 desatado por la severa crisis financiera de 1929.
- 1967 – VIOLETA PARRA. A la edad de 49 años se suicida en la comuna santiaguina de La Reina la cantautora y poeta chilena Violeta Parra (Violeta del Carmen Parra Sandoval), víctima de una profunda depresión. Sus canciones han sido versionadas por numerosos artistas. Parra es reconocida como referente cultural en América Latina y divulgadora de la música popular de Chile.
- 1984 – CARLOS TÉVEZ. Nace en la localidad bonaerense de Ciudadela, en el barrio Ejército de Los Andes, más conocido como Fuerte Apache, el delantero Carlos Tévez, ídolo de Boca Juniors, quien lleva ganados 29 títulos en lo que va de su carrera. El único futbolista argentino que lo supera es Lionel Messi, con 36 títulos.
- 1985 – CRISTIANO RONALDO. Nace en la ciudad de Funchal (Madeira, Portugal) el delantero portugués Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, apodado CR7, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Con 451 goles es el máximo anotador histórico del Real Madrid español. Actualmente juega en el Juventus italiano.
- 1992 – NEYMAR JUNIOR. Nace en el municipio paulista de Mogi das Cruzes el futbolista brasileño Neymar Junior (Neymar da Silva Santos Júnior), habilidoso delantero de la selección de Brasil y del Paris Saint Germain francés. Brilló en el Santos brasileño y en el Barcelona español, donde formó parte de una letal delantera junto al argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez.
- 2012 – JAZMÍN DE GRAZIA. Muere en su departamento en Buenos Aires, a la edad de 27 años, la popular modelo y panelista televisiva Jazmín de Grazia a causa de una sobredosis de droga. Ganó fama por su participación en “Bailando por un sueño”, la versión argentina de “Bailando con las estrellas”, uno de los programas más populares de la televisión local.
- 2014 – IRON MOUNTAIN. Se desata un incendio en el depósito de la firma estadounidense Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas, lo que causó la muerte de diez personas, entre bomberos y rescatistas, mientras que otras siete sufrieron graves heridas. En 2015, la Justicia confirmó que el incendio del depósito de la empresa de administración y gestión de información empresaria fue intencional.
- 2025 – ENTIDADES DEPORTIVAS. Se celebra el Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles, instituido en reconocimiento a quienes contribuyen con su labor al desarrollo de las actividades deportivas.