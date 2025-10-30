Efemérides: un día como hoy de 1960 nacía el mejor de todos, Diego Armando Maradona

Nace en la ciudad bonaerense de Lanús el exfutbolista y entrenador Diego Armando Maradona, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, campeón con la selección argentina en el Mundial de México 1986 y subcampeón en el de Italia 1990. Brilló en Argentinos Juniors, Boca Juniors, el Barcelona español y el Nápoles italiano, entre otros clubes en los que jugó a lo largo de su carrera.

