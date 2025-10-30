Efemérides: un día como hoy de 1960 nacía el mejor de todos, Diego Armando Maradona

Nace en la ciudad bonaerense de Lanús el exfutbolista y entrenador Diego Armando Maradona, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, campeón con la selección argentina en el Mundial de México 1986 y subcampeón en el de Italia 1990. Brilló en Argentinos Juniors, Boca Juniors, el Barcelona español y el Nápoles italiano, entre otros clubes en los que jugó a lo largo de su carrera.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1921 – CAMPEONATO SUDAMERICANO. La selección argentina de fútbol vence a Uruguay por 1-0 y se consagra campeona del Campeonato Sudamericano. El gol argentino lo marcó Julio Libonati en la final del torneo disputada en la cancha de Sportivo Barracas de Buenos Aires ante unos 35.000 hinchas. Libonati fue llevado en andas hasta la Plaza de Mayo, donde se festejó la conquista.
- 1929 – OLGA ZUBARRY. Nace en Buenos Aires la actriz Olga Zubarry (Olga Zubiarraín), una de las grandes figuras de la era dorada del cine argentino, quien interpretó un total de 130 personajes en las más de 80 películas en las que actuó entre 1943 y 1997.
- 1938 – ORSON WELLS. El actor estadounidense Orson Welles desata el pánico en la ciudad de Nueva York al leer por radio una adaptación de la novela La guerra de los mundos, de Herbert G. Wells, que narra una invasión extraterrestre que decenas de miles de oyentes creyeron real. Welles creía que ese relato no tendría impacto por ser “poco creíble”.
- 1938 – HECTOR LARREA. Nace en la ciudad bonaerense de Bragado el periodista, locutor y presentador de televisión Héctor Larrea, figura emblemática de la radio argentina, quien ganó quince premios Martín Fierro.
- 1941 – LEONOR BENEDETTO. Nace en la ciudad de Paraná la actriz Leonor Benedetto, quien ganó popularidad por su actuación en “Rolando Rivas, taxista” y “Rosa de lejos”, dos de losgrandes clásicos de la historia de la telenovela argentina.
- 1946 – HORACIO FONTOVA. Nace en Buenos Aires el compositor, cantante, músico, actor y humorista Horacio Fontova, ganador de tres premios Martín Fierro a lo largo de su exitosa carrera en el cine, la radio y la televisión.
- 1974 – ALÍ VS FOREMAN. En la ciudad de Kinshasa, capital de la República del Congo, los boxeadores estadounidenses Mohamed Alí y George Foreman se enfrentan por el título mundial de los pesados, combate que fue promocionado como “La pelea en la selva”. Alí ganó por knock out en el octavo asalto, con lo que obtuvo los títulos mundiales de peso pesado de la World Boxing Council y la World Boxing Association.
- 1983 – RAÚL ALFONSÍN. El abogado y dirigente radical Raúl Ricardo Alfonsín es electo Presidente de la Nación con el 51,75% de los votos en elecciones que marcaron el retorno de la democracia al cabo de siete años y seis meses de una dictadura cívico militar responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad y de una crisis económica y social.
- 2023 – EDUCACIÓN FÍSICA. Se celebra el Día Nacional de la Educación Física en conmemoración de la fecha de 1939 en la que se creó el Instituto Nacional de Educación Física, que incorporó esta disciplina en todas las escuelas del país.