Efemérides: un día como hoy de 1964 aparece por primera vez Mafalda

La revista semanal Primera Plana comienza a publicar en Buenos Aires la historieta Mafalda, creación del humorista gráfico Quino (Joaquín Lavado) que se convertiría en un clásico del género.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1547 – MIGUEL DE CERVANTES. Nace en la ciudad de Alcalá de Henares, vecina a Madrid, el escritor y dramaturgo Miguel de Cervantes Saavedra, máxima figura de la literatura española. Es el autor de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, considerada la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Es además el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia.

Además es el Día Mundial del Corazón yel Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.