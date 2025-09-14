Efemérides: un día como hoy de 1977 Boca obtenia su primer Copa Libertadotes

Dirigido por Juan Carlos Lorenzo, Boca Juniors obtiene su primera Copa Libertadores de América al vencer al Cruzeiro de Brasil por 5-4 en desempate por penales en partido disputado en el estadio Centenario de Montevideo. Hugo Gatti fue el héroe de la jornada al atajar el penal decisivo ejecutado por Vanderlei.

