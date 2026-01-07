Efemérides: un día como hoy de 1980 salía el último programa de El Chavo del 8

En México se emite el último capítulo, el número 290, de una de las series más exitosas de la televisión.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1839 – PRESENTACIÓN DEL DAGUERROTIPO. En París, la Academia de Ciencias de Francia anuncia la creación del primer método practicable y comercializable de fotografía.
- 1919 – SEMANA TRÁGICA. En Buenos Aires comienza la huelga de obreros metalúrgicos en reclamo de mejoras salariales que terminó en una brutal represión que dejó como saldo más de 700 trabajadores asesinados.
- 1934 – FLASH GORDON. Se publica en Nueva York, Estados Unidos, por primera vez la historieta de ciencia ficción que rápidamente se convirtió en un éxito del cine y la televisión.
- 1952 – VALERIA LYNCH. Nace en Buenos Aires, Argentina, una de las cantantes más importantes del país. Con más de 50 años de carrera es una de las artistas más destacadas de la música popular argentina.
- 1955: El gobierno encabezado por Juan Domingo Perón, promulga la ley que establece la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria.
- 1964 – FALLECE CESAREO ONZARI. Fue el primer futbolista en convertir un gol olímpico. Se lo anotó a Uruguay jugando para la selección argentina.
- 1978 – EMILIO M. PALMA. Nace en la Antártida Argentina y se convierte en la primera persona que es dada a luz en el continente antártico. Fue en la Base Esperanza.
- 1984 – FALLECE ALFRED KASTLER. En Var, Francia. Investigador y Premio Nobel de Física en 1966, sus trabajos condujeron a la invención del rayo láser.
- 1985 – LEWIS HAMILTON. Nace en Hertfordshire, Inglaterra. Es el piloto de F1 con más victorias en la historia de la categoría. Lleva ganados siete campeonatos del mundo, podio que comparte con Michael Schumacher.
- 1999 – BILL CLINTON. En Washington, Estados Unidos comienza el juicio político contra el expresidente norteamericano por el caso Mónica Lewinsky. Finalmente fue absuelto de todos los cargos.
- 2007 – FERNANDO GAGO. El futbolista argentino debuta oficialmente con la camiseta del Real Madrid, el club español en el que jugó un total de 113 partidos.
- 2013 – LIONEL MESSI. En París, Francia, gana su cuarto Balón de Oro de manera consecutiva. Actualmente lleva ocho, cifra que lo convierte en el futbolista que más veces ha obtenido este trofeo.
- 2015 – CHARLIE EBDO. En París se produce el atentado terrorista en la sede del semanario satírico francés en el que murieron 12 personas.