Efemérides: un día como hoy de 1982 Gabriel García Marquez obtiene el Nobel de Literatura

El escritor y periodista colombiano Gabriel García Marquez gana el Premio Nobel de Literatura “por la originalidad, influencia e impacto cultural de su obra”. Es el autor de la novela “Cien años de soledad”, traducida a varios idiomas y de la que se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1833 – ALFRED NOBEL . Nace en Estocolmo el químico e ingeniero sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador de los premios que llevan su nombre. Señalado como “especulador de la guerra”, llegó su fortuna al Premio Nobel, que cada año desde 1901 se otorga a quienes “confirieron el mayor beneficio a la humanidad”

Además, es el Día del Radioaficionado, por el aniversario de la fundación, en 1921, del Radioclub Argentino; y es el Día Mundial del Ahorro de Energía.