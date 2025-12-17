Facebook X-twitter Youtube Instagram

Efemérides: un día como hoy de 1989 se emitía por primera vez Los Simpson, la serie que marco a generaciones

La cadena de televisión Fox Broadcasting emite en Estados Unidos el primer capítulo de la serie animada Los Simpson, la popular sátira sobre las andanzas de una familia de la clase media estadounidense que ya lleva 32 temporadas.

Que otras cosas pasaron un dia como hoy.

  • 1830 – SIMÓN BOLÍVAR. Muere a los 47 años en la ciudad colombiana de Santa Marta el militar y político venezolano Simón Bolívar, fundador de las repúblicas de Gran Colombia y Bolivia y una de los grandes próceres de la guerra de la emancipación de Sudamérica del imperio español.
  • 1903 – HERMANOS WRIGHT. Los ingenieros estadounidenses Wilbur y Orville Wright logran realizar el primer vuelo con motor. La hazaña la lograron con el biplano Flyer I en las afueras del pueblo de Kitty Hawk (Carolina del Norte, EEUU). Los hermanos Wright patentaron el aeroplano el 22 de mayo de 1908.
  • 1917 – LEY SECA. El Congreso estadounidense aprueba una resolución a favor de la Enmienda XVIII a la Constitución estadounidense para prohibir la fabricación, importación, exportación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. La “Ley seca” entró en vigor en enero de 1920 y concluyó en diciembre de 1993, cuando fue anulada por la Enmienda XXI a la Constitución estadounidense.
  • 1949 – PAUL RODGERS. Nace en la villa inglesa de Middlesbrough el cantante británico Paul Rodgers, apodado “La voz”, fundador de las bandas Free y Bad Company, de gran popularidad internacional en la década de los años ‘70. Entre 2005 y 2009 realizó giras como vocalista de la banda británica de rock Queen.
  • 1972 – SAN LORENZO. San Lorenzo de Almagro, dirigido por Juan Carlos “Toto” Lorenzo, se convierte en el primer equipo en ganar los torneos Metropolitano y Nacional de la Primera División en un mismo año. En la final del Nacional, derrotó a River Plate por 1-0 en la cancha de Vélez Sársfield, con gol de Luciano Figueroa en tiempo de alargue.
  • 1997 – RIVER CAMPEÓN. Con la dirección técnica de Ramón Díaz, el equipo de River Plate gana la décima y última edición de la Supercopa al vencer por 2-1 al San Pablo brasileño en el estadio Monumental con goles del delantero chileno Marcelo Salas.
  • 2000 – BOCA JUNIORS. En el estadio La Bombonera, Boca Juniors gana el Torneo Apertura de Primera División al vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata, con lo que conquistó la “triple corona” de 2000 al haber obtenido además la Copa Libertadores de América y la Intercontinental.
  • 2010 – PRIMAVERA ÁRABE. En la ciudad tunecina de Sidi Bouzid comienza una serie de manifestaciones populares en reclamo de más derechos sociales y democracia que se propagó a otros países y pasó a llamarse la Primavera Árabe.
  • 2024 – CONTADOR PÚBLICO. Se celebra el Día del Contador Público en reconocimiento de la labor de estos profesionales en aplicar e interpretar leyes, normativas, dictámenes y resoluciones contables e impositivas.

