Efemérides: un día como hoy de 1992 a los 63 años fallecía Armando Tejada Gómez

El poeta mendocino fue una pieza clave de la renovación del folklore con el Nuevo Cancionero, que tuvo su manifiesto en Mendoza en 1963 y contó con la voz de Mercedes Sosa. Venía de ser diputado provincial por la UCRI y, desencantado de Frondizi, se sumó al Partido Comunista. Le puso letra a clásicos de César Isella, como “Canción con todos” y “Canción de las simples cosas”. Entre sus libros destaca Antología de Juan, que incluye el famoso poema “Hay un niño en la calle”.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1639 – SAN MARTIN DE PORRES. Muere en Lima, a los 59 años de edad, el monje dominico Martín de Porres Velázquez, quien consagró su vida al cuidado de pobres y enfermos y fue declarado santo en 1962. Es el primer religioso mulato americano en ser declarado santo por la Iglesia Católica.

1903 – NEWELL’S OLD BOYS. Un grupo de ex alumnos del Colegio e Internado Mercantil Anglo-Argentino de Rosario, más conocido como Colegio Newell, funda el Club Atlético Newell’s Old Boys.

1934 – FÚTBOL ARGENTINO. Se constituye en Buenos Aires la Asociación del Football Argentino, la actual Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mediante la fusión de la Liga Argentina de Football con la Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales.

1957 – DOLPH LUNDGREN. Nace en el municipio sueco de Spånga el actor, director de cine y guionista Dolph Lundgren, quien alcanzó gran popularidad fuera de Suecia al interpretar al boxeador ruso Ivan Drago en el film Rocky IV, de 1985.

1979 – PABLO AIMAR. Nace en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el ex futbolista y entrenador Pablo Aimar, apodado “el payaso”, quien brilló en River Plate y el Valencia y el Zaragoza españoles, entre otros equipos. Fue campeón en el Mundial de Malasia 1997 con la selección argentina sub 20, con la que además ganó los Sudamericanos de 1997 y 1999. Es el actual técnico de la selección argentina sub 17.

1982 – ALEJANDRO BUSTILLO. A la edad de 93 años muere en Buenos Aires el arquitecto, pintor y escultor Alejandro Gabriel Bustillo, autor de grandes obras arquitectónicas como el edificio de la sede central del Banco Nación, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Hotel Llao Llao de Bariloche.

1995 – RÍO TERCERO. Mueren siete personas y otras 300 resultan heridas por el estallido de arsenales de la Fábrica Militar de Armamentos de la ciudad de Río Tercero, provocado por tres detonaciones intencionales de explosivos instalados en la empresa propiedad de la estatal Fabricaciones Militares. La explosión causó grandes destrozos en la ciudad situada en el centro de la provincia de Córdoba.

1996 – BILARDO VS. MENOTTI. En el estadio La Bombonera, se enfrentan por primera y única vez los entrenadores César Menotti y Carlos Bilardo en medio de la latente polémica sobre los estilos de juego contrapuestos de los dos ex técnicos campeones del mundo con la selección argentina. El Boca Juniors dirigido por “el doctor” Bilardo pierde por 1-0 ante el Independiente comandado por “el flaco” Menotti con gol de Francisco “Pancho” Guerrero.

2015 – JOSE L. PROPERZI. Muere en Buenos Aires, a la edad de 48 años, el cantante, compositor y baterista José Luis Properzi, apodado “Person”, cofundador y líder de la banda de rock nacional “Los Súper Ratones”.

2025 – ARTISTA PLÁSTICO. Se celebra el Día Nacional del Artista Plástico en conmemoración de la fecha de 1870 en la que falleció el pintor y arquitecto Prilidiano Pueyrredón, uno de los precursores del arte en la Argentina.

2025 – DÍA DEL SÁNDWICH. La fecha fue elegida en coincidencia con el nacimiento del inglés John Montagu, IV Conde de Sandwich, de quien se dice fue su creador en el siglo XVIII, cuando les pedía a sus sirvientes que le llevaran un trozo de carne entre dos panes, para así comer mientras jugaba a las cartas sin ensuciarse los dedos.