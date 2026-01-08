Efemérides: un día como hoy de 1995 fallecía Carlos Monzón Campeón Mundial de los medianos

Carlos Monzón muere en un accidente de auto en la ruta provincial 1, a la altura de Los Cerrillos, Santa Fe, al volcar el auto que lo llevaba de vuelta al penal donde cumplía condena por el asesinato de Alicia Muñiz, ocurrido en Mar del Plata, en 1988. El ex campeón mundial de los medianos tenía 52 años y gozaba de salidas transitorias de la cárcel de Las Flores.

