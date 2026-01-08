Efemérides: un día como hoy de 1995 fallecía Carlos Monzón Campeón Mundial de los medianos

Carlos Monzón muere en un accidente de auto en la ruta provincial 1, a la altura de Los Cerrillos, Santa Fe, al volcar el auto que lo llevaba de vuelta al penal donde cumplía condena por el asesinato de Alicia Muñiz, ocurrido en Mar del Plata, en 1988. El ex campeón mundial de los medianos tenía 52 años y gozaba de salidas transitorias de la cárcel de Las Flores.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1642 – GALILEO GALILEI. A sus 77 años muere en Florentina de Arcetri el matemático, ingeniero, físico y filósofo italiano Galileo Galilei, a quien se considera el padre de la astronomía, la física y la ciencia modernas.
- 1928 – JUAN B. JUSTO. A la edad de 62 años muere en Los Cardales, provincia de Buenos Aires, el médico, político y periodista Juan Bautista Justo, fundador del Partido Socialista argentino, del diario La Vanguardia y de la cooperativa El Hogar Obrero, una de las más importantes que tuvo el país. Fue diputado y senador nacional.
- 1935 – ELVIS PRESLEY. Nace en la ciudad de Tupelo (Misisipi, EEUU), el cantante quien fue mundialmente conocido y apodado el “Rey del rock and roll” o “el Rey”. A su vez, es una de las grandes figuras de la cultura popular del siglo XX. Elvis trabajó en 31 filmes musicales y en dos documentales de conciertos.
- 1942 – STEPHEN HAWKING. Nace en Oxford, Inglaterra, el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, quien es considerado una de las mentes más prodigiosas de la historia de la ciencia por sus trabajos sobre las singularidades espaciotemporales en el marco de la teoría de la relatividad general. Recibió doce doctorados honoris causa y la Orden del Mérito británico.
- 1947 – DAVID BOWIE. En el distrito londinense de Brixton nace el músico, compositor y cantante británico David Bowie (David Robert Jones), uno de los artistas más influyentes de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. Vendió más de 135 millones de discos.
- 1953 – ROBERTO MOUZO. Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda el ex futbolista Roberto Mouzo, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors y el jugador que más partidos disputó en el equipo “xeneize” (426).
- 1959 – REVOLUCIÓN CUBANA. Al frente de tropas guerrilleras, Fidel Castro entra victorioso en La Habana procedente de Santiago de Cuba luego del triunfo de la revolución que puso fin a la dictadura militar de Fulgencio Batista, quien había huido al exilio en República Dominicana y luego en Portugal.
- 1969 – LAURA NOVOA. Nace en Buenos Aires la actriz y cantante Laura Novoa, quien se destacó por sus papeles en las series televisivas Socorro, 5° año y Poliladron. Ganó un premio ACE como “artista revelación”.
- 1979 – ARGENTINA – CHILE. Las dictaduras militares de Argentina y Chile firman en Montevideo, ante el cardenal italiano Antonio Samoré, el acuerdo por el que piden la mediación del Vaticano en el conflicto por la soberanía de tres islas en el canal del Beagle, en el extremo sur de ambos países, que estuvo a punto de desatar una guerra.
- 1983 – kim Jong-un. Nace Kin Jong-un. Hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung, continúa la dictadura comunista que inició su abuelo en 1948. Llegó al poder a la muerte de su padre, a fines de 2011. En más de una década de gobierno, ha mostrado el poderío militar del país e inició un diálogo de distensión con los Estados Unidos.
- 2016 – CHAPO GUZMÁN. El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Lorea, líder del Cártel de Sinaloa, es recapturado en la ciudad de Los Mochis (Sinaloa, México) luego de haberse fugado del penal de máxima seguridad de El Altiplano seis meses antes. Fue la tercera y última fuga del criminal, que ha admitido haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos y está detenido en un penal federal de Nueva York