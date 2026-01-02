Efemérides: un día como hoy de 2002 en plena crisis, Duhalde asume la presidencia

El senador peronista Eduardo Duhalde asume como presidente provisional de la Nación, elegido por la Asamblea Legislativa en reemplazo de Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. Duhalde ejerció la jefatura del estado hasta el 10 de diciembre de 2003, cuando fue sucedido por Néstor Kirchner, ganador de las elecciones de ese año.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1758 – JUAN J. PASO. Nace en Buenos Aires el abogado y político, quien fue secretario de la Primera Junta de gobierno autónomo de España surgida de la Revolución del 25 de mayo de 1810.
- 1890 – UNIVERSIDAD DE LA PLATA. El gobernador de la provincia de Buenos Aires Máximo Paz promulga la ley que crea la Universidad Provincial de La Plata, luego designada Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- 1839 – LOUIS DAGUERRE. El inventor y decorador de teatro francés Louis Daguerre, primer divulgador de la fotografía, toma en París la primera imagen de la Luna conocida por la humanidad. Es el inventor del daguerrotipo, el primer procedimiento fotográfico.
- 1920 – ISAAC ASIMOV. Nace en el pueblo de Petróvichi (Smolensk, Rusia) el escritor, profesor de bioquímica y divulgador científico ruso nacionalizado estadounidense Isaac Asimov (Isaak Yúdovich Ozímov), considerado uno de los grandes autores de literatura de ciencia ficción. Su obra más famosa es la Saga de la Fundación o Ciclo de Trántor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con su otra gran serie sobre los robots.
- 1938 – NORMAN BRISKI. Nace en la ciudad de Santa Fe el actor, dramaturgo y director teatral Norman Briski (Naum Briski), ganador de un premio Martín Fierro, quien filmó más de 30 películas.
- 1969 – JOHN LENNON. La policía de la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) incauta 30.000 ejemplares del disco Unfinished music No. 1: Two virgins del exbeatle John Lennon y Yoko Ono, por considerar que su portada con personas desnudas era pornográfica. Se trata del primer álbum experimental publicado por Lennon y su pareja, Ono, en 1968.
- 1975 – EMMANUEL HORVILLEUR. Nace en Buenos Aires el músico y cantante Emmanuel Horvilleur, miembro del grupo Illya Kuryaki and The Valderramas junto a su amigo Dante Spinetta. Tras la separación del grupo comenzó a actuar como solista.
- 1981 – MAXI RODRIGUEZ. Nace en la ciudad santafesina de Rosario, el volante ofensivo Maximiliano Rodríguez, ídolo de Newell ‘s Old Boys, quien jugó en la selección argentina en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Fue campeón con la selección sub-20 en el mundial de Argentina 2001. También jugó en el Espanyol de Barcelona y Atlético Madrid españoles y en el Liverpool inglés.
- 2001 – MOSTAZA MERLO. El entrenador Reinaldo “Mostaza” Merlo asume por primera vez como director técnico de Racing Club de Avellaneda, al que sacaría campeón luego de 35 años sin títulos. “Mostaza”, quien dirigió a Racing en otras dos ocasiones, es uno de los máximos ídolos de los hinchas de “La academia”, que en su honor le erigieron una estatua.