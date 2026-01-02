Efemérides: un día como hoy de 2002 en plena crisis, Duhalde asume la presidencia

El senador peronista Eduardo Duhalde asume como presidente provisional de la Nación, elegido por la Asamblea Legislativa en reemplazo de Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. Duhalde ejerció la jefatura del estado hasta el 10 de diciembre de 2003, cuando fue sucedido por Néstor Kirchner, ganador de las elecciones de ese año.

