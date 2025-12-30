Efemérides: un día como hoy de 2004 se produce la tragedia de Cromañón

Tragedia en el barrio de Once. Se incendia el boliche República de Cromañón mientras toca la banda Callejeros. Una bengala lanzada en el interior de la disco da contra una mediasombra que genera humo. Mueren 194 personas en la mayor tragedia no natural de la Argentina. El boliche tenía mayor cantidad de personas de lo que permitía la habilitación. El gerenciador Omar Chabán y los músicos de la banda fueron condenados en 2009. Antes, en marzo de 2006, el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra fue destituido en un juicio político que evaluó sus responsabilidades.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1945 – HOSPITAL ARGERICH. Se inaugura en el barrio porteño de La Boca la nueva sede del Hospital Cosme Argerich, uno de los más antiguos del país, fundado en 1897. Se especializa en Cardiología, Cirugía general y Tocoginecología.

1946 – PATTI SMITH. Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, EEUU), la poeta y cantante estadounidense Patricia “Patti” Smith, “la madrina del punk” por haber aportado una mirada feminista e intelectual a ese género musical. Se convirtió así en una de las artistas más influyentes del rock por haberlo integrado a un estilo de poesía beat.

1947 – TERESA PARODI. Nace en la ciudad de Corrientes la cantautora Teresa Parodi (Teresa Adelina Sellarés), una de las voces más representativas del folklore argentino, ganadora de cuatro premios Konex y un Carlos Gardel.

1984 – LEBRON JAMES. Nace en la ciudad de Akron (Ohio, EEUU) el basquetbolista estadounidense LeBron Raymone James, uno de los mejores jugadores de la historia de ese deporte. Jugó en la selección estadounidense ganadora de las medallas de oro en los juegos olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Ganó cuatro campeonatos de la Asociación Nacional de Basquetbol.

1999 – GEORGE HARRISON. El exbeatle George Harrison es apuñalado doce veces por Michael Abram, que había entrado por la cocina a la mansión del artista británico a las afueras de Londres. Abram también atacó a Olivia Arias, segunda esposa de Harrison, quien junto a su marido logró reducir al intruso agresor, que fue detenido por la Policía. Harrison fue hospitalizado con heridas que no pusieron su vida en peligro.

2001 – ADOLFO RODRIGUEZ SAÁ. El peronista Adolfo Rodríguez Saa, gobernador de la provincia de San Luis a quien la Asamblea Legislativa había elegido presidente provisional de la Nación, renuncia al cargo por falta de apoyo de su propio partido. Fue sucedido por Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados.

2006 – SADDAM HUSEIN. En la ciudad de Bagdad es ejecutado en la horca el expresidente y dictador iraquí Saddam Husein, condenado por crímenes de lesa humanidad el 5 noviembre de 2006 por el Alto Tribunal Penal de Irak, por entonces controlado por Estados Unidos.

2015 – LIONEL MESSI. El astro argentino Lionel Messi juega su partido número 500 con la camiseta del Barcelona español. Fue en la goleada por 4 a 0 al Betis en el estadio Camp Nou. “La pulga” marcó el segundo de los goles del equipo “culé”.

2025 – LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. El Senado aprueba la Interrupción Voluntaria del Embarazo con el límite de catorce semanas de gestación, la ley impulsada por colectivos feministas y fuerzas de izquierda frente al rechazo de la Iglesia Católica y otros credos religiosos.