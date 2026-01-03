Efemérides: un día como hoy de 2006, se hace efetiva la cancelación de la deuda con el FMI

El presidente Néstor Kirchner cancela la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional con el pago de 9.530 millones de dólares.
- 1926 – GEORGE MARTIN. Nace en Londres el productor musical popularmente conocido como el quinto Beatle debido a que fue protagonista en todos los discos de la legendaria banda de rock The Beatles.
- 1956 – MEL GIBSON. Nace en Peekskill (Nueva York, EEUU) el actor y cineasta australiano-estadounidense, quien conquistó dos premios Óscar y un Globo de Oro. A su vez, tuvo la posibilidad de filmar más de 50 películas.
- 1961 – EEUU Y CUBA. El gobierno del presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy rompe formalmente las relaciones diplomáticas con Cuba y cierra la embajada estadounidense en La Habana. Las relaciones bilaterales recién volvieron a comenzar a normalizarse en 2015 con la mediación del papa Francisco, pero en 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, dio marcha atrás y ratificó la continuidad del embargo económico a Cuba.
- 1969 – ANTONIO BIRABENT. Nace en Buenos Aires el músico, actor y periodista que lleva filmadas once películas, entre ellas la recordada Tango Feroz: La leyenda de Tanguito.
- 1969 – ADRIÁN DÁRGELOS. Nace en Lanús el cantante y compositor Adrián Dárgelos (Adrián Rodríguez), quien fue líder y vocalista del grupo Babasónicos, con el que grabó doce discos.
- 1969 – MICHAEL SCHUMACHER. Nace en Hürt (Westfalia, Alemania) el piloto Michael Schumacher, que con siete conquistas es el más ganador en la historia de la Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton.
- 1976 – DANIEL HENDLER. Nace en Montevideo el actor, guionista, director y productor uruguayo, radicado en la Argentina en 2005, conocido por sus papeles protagónicos en películas como El fondo del mar y El abrazo partido, entre otras.
- 1987 – ARETHA FRANKLIN. La cantante estadounidense se convierte en la primera mujer en entrar al museo del Salón de la Fama del Rock de la ciudad de Cleveland (Ohio, EEUU).