Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 3, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 3, 2026

logo el cuco digital

Efemérides: un día como hoy de 2006, se hace efetiva la cancelación de la deuda con el FMI

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El presidente Néstor Kirchner cancela la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional con el pago de 9.530 millones de dólares.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

  • 1926 – GEORGE MARTIN. Nace en Londres el productor musical popularmente conocido como el quinto Beatle debido a que fue protagonista en todos los discos de la legendaria banda de rock The Beatles.
  • 1956 – MEL GIBSON. Nace en Peekskill (Nueva York, EEUU) el actor y cineasta australiano-estadounidense, quien conquistó dos premios Óscar y un Globo de Oro. A su vez, tuvo la posibilidad de filmar más de 50 películas.
  • 1961 – EEUU Y CUBA. El gobierno del presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy rompe formalmente las relaciones diplomáticas con Cuba y cierra la embajada estadounidense en La Habana. Las relaciones bilaterales recién volvieron a comenzar a normalizarse en 2015 con la mediación del papa Francisco, pero en 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, dio marcha atrás y ratificó la continuidad del embargo económico a Cuba.
  • 1969 – ANTONIO BIRABENT. Nace en Buenos Aires el músico, actor y periodista que lleva filmadas once películas, entre ellas la recordada Tango Feroz: La leyenda de Tanguito.
  • 1969 – ADRIÁN DÁRGELOS. Nace en Lanús el cantante y compositor Adrián Dárgelos (Adrián Rodríguez), quien fue líder y vocalista del grupo Babasónicos, con el que grabó doce discos.
  • 1969 – MICHAEL SCHUMACHER. Nace en Hürt (Westfalia, Alemania) el piloto Michael Schumacher, que con siete conquistas es el más ganador en la historia de la Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton.
  • 1976 – DANIEL HENDLER. Nace en Montevideo el actor, guionista, director y productor uruguayo, radicado en la Argentina en 2005, conocido por sus papeles protagónicos en películas como El fondo del mar y El abrazo partido, entre otras.
  • 1987 – ARETHA FRANKLIN. La cantante estadounidense se convierte en la primera mujer en entrar al museo del Salón de la Fama del Rock de la ciudad de Cleveland (Ohio, EEUU).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO