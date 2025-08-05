Efemérides: un día como hoy de 2015, River obtiene su tercer Copa Libertadores de América

Dirigido por Marcelo Gallardo, el Club Atlético River Plate gana su tercera copa Libertadores de América al vencer al Tigres de Monterrey mexicano por 3-0 en el estadio Monumental, con goles de Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori. River y Tigres habían empatado 0-0 en el partido de ida en el Estadio Universitario, de Monterrey.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1895 – FRIEDRICH ENGELS. Muere en Londres, a la edad de 74 años, el filósofo, sociólogo y periodista alemán Friedrich Engels, coautor con su colega y compatriota Karl Marx del estudio La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845) y el Manifiesto del Partido Comunista (1848).
- 1914 – SEMÁFORO ELÉCTRICO. En Cleveland se instala el primer semáforo eléctrico en el mundo, que tenía una luz roja y otra verde para regular el tránsito entre la avenida Euclid y la calle 105 de esa ciudad estadounidense, la más poblada del estado de Ohio. La luz de color amarillo se agregó a los semáforos de Estados Unidos en 1936. El primer semáforo del mundo, accionado en forma manual y con lámparas a gas, fue instalado en Londres a fines de 1868, para regular el tránsito ferroviario.
- 1930 – NEIL ARMSTRONG. Nace en la ciudad de Wapakoneta (Ohio, EEUU) el ingeniero espacial y astronauta estadounidense Neil Alden Armstrong, quien al comando de la misión Apolo XI fue el primer ser humano en pisar la Luna, el 21 de julio de 1969.
- 1937 – LOS CINCO GRANDES. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) establece que Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club y San Lorenzo de Almagro son los “cinco grandes” del país por tener más de 15.000 socios, al menos 20 años de permanencia en Primera División y ganadores de al menos dos campeonatos. Se tomó tal determinación para establecer el voto proporcional de los clubes afiliados a la AFA, creada en 1934.
- 1944 – GABRIELA ACHER. Nace en Montevideo la actriz, humorista y guionista uruguaya Gabriela Acher, ganadora de un premio Martín Fierro y de un Estrella de Mar. Trabajó con los populares actores y humoristas Tato Bores, Alberto Olmedo, Antonio Gasalla y Jorge Porcel. Filmó nueve películas.
- 1945 – JUAN SASTURAIN. Nace en la ciudad bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves el escritor y periodista Juan Sasturain, autor de una treintena de novelas policiales, relatos, crónicas y guiones de historietas. Es el director de la Biblioteca Nacional desde enero de 2020.
- 1962 – MARILYN MONROE. La Policía de Los Ángeles (California,EEUU) halla muerta a la estrella del cine estadounidense Marilyn Monroe (Norma Jeane Baker) en su casa de Hollywood. La autopsia reveló que la actriz, de 36 años, murió por sobredosis de barbitúricos. El informe policial dictaminó un “probable suicidio” de quien es considerada símbolo sexual e ícono pop de la segunda mitad del siglo XX.
- 1967 – PINK FLOYD. La banda británica Pink Floyd lanza en Londres su primer disco de estudio “The Piper At The Gates Of Dawn” , uno de los más influyentes del rock psicodélico. Pink Floyd evolucionaría luego hacia el rock progresivo y el sinfónico para convertirse en una de las bandas más influyentes de la historia de ese género musical.
- 2014 – IGNACIO MONTOYA CARLOTTO. Abuelas de Plaza de Mayo anuncia la recuperación de Ignacio Montoya Carlotto, nieto de la presidenta de esa organización humanitaria, Estela Barnes de Carlotto, al cabo de 36 años de búsqueda del bebé que había tenido Laura Carlotto con su pareja Walmir Montoya, secuestrados y desaparecidos en 1977, durante la última dictadura cívico militar. Montoya Carlotto es el nieto número 114 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.