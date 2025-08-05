Efemérides: un día como hoy de 2015, River obtiene su tercer Copa Libertadores de América

Dirigido por Marcelo Gallardo, el Club Atlético River Plate gana su tercera copa Libertadores de América al vencer al Tigres de Monterrey mexicano por 3-0 en el estadio Monumental, con goles de Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori. River y Tigres habían empatado 0-0 en el partido de ida en el Estadio Universitario, de Monterrey.

