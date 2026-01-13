Facebook X-twitter Youtube Instagram

Efemérides: un día como hoy de 2017 fallece Horacio Guarany

Uno de los más populares artistas del folklore argentino, tenía 91 años y había nacido como Eraclio Catalín Rodríguez en Las Garzas, provincia de Santa Fe. Adhirió al Partido Comunista y debió exiliarse por las amenaza de muerte de la Triple A en 1974. La dictadura militar que sobrevendría censuró todos sus discos. Con la vuelta de la democracia volvió al país y mantuvo vigencia hasta su muerte.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

  • 1939 – BLACK FRIDAY. Se desata un incendio forestal que pasó a la historia con el nombre de Black Friday (Viernes negro) al arrasar con 20.000 kilómetros cuadrados de tierras y causar la muerte de 71 pobladores en Victoria, uno de los seis estados de Australia. Quedaron destruidas más de 1.300 viviendas y otros 3.700 edificios.
  • 1946 – MIRTA BUSNELLI. Nace en Buenos Aires la actriz Mirta Busnelli, una de las artistas más polifacéticas de su generación, ganadora de dos premios Martín Fierro, otros tantos Cóndor de Plata y un Konex, entre otros galardones.
  • 1969 – THE BEATLES. La banda británica de rock The Beatles publican Yellow Submarine, su undécimo álbum, que lleva la popular canción homónima. Fue además la banda sonora de la cuarta película “beatle”, con la diferencia de ser de dibujos animados, dirigida por George Dunning.
  • 1969 – FERNANDO RUIZ DÍAZ. Nace en la comuna santafesina de Guadalupe el músico y compositor Fernando Ruiz Díaz, cofundador, vocalista y guitarrista del grupo Catupecu Machu.
  • 1974 – ATUCHA I. Comienza la puesta en marcha del reactor de la central nuclear de Atucha I, la primera en construirse en América Latina. Está situada en la margen derecha del río Paraná de las Palmas, en la localidad bonaerense de Lima. Empezó a funcionar dentro del Sistema Eléctrico Nacional el 24 de junio de 1974.
  • 1977 – ORLANDO BLOOM. Nace en la ciudad inglesa de Canterbury el actor británico Orlando Bloom, quien saltó a la fama por su papel del príncipe elfo Legolas en el filme El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (2001) de la trilogía basada en la novela de J. R. R. Tolkien. También destacó en el papel del herrero Will Turner en la película Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra (2003).
  • 2006 – ROBO DEL SIGLO. Seis delincuentes con armas de juguete toman 23 rehenes en la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso, donde robaron 147 cajas de seguridad, un botín calculado en unos 19 millones de dólares. Huyeron en bote por un canal subterráneo de desagüe. El “Robo del siglo” fue recreado en 2020 en el filme dirigido por Ariel Winograd y protagonizado por Diego Peretti, Guillermo Francella, Pablo Rago, Luis Luque, Rafael Ferro y Mariano Argento.
  • 2012 – COSTA CONCORDIA. El crucero Costa Concordia naufraga frente a la isla italiana de Giglio, en el mar Mediterráneo, lo que causa la muerte de 32 pasajeros y miembros de la tripulación. El siniestro fue provocado por una mala maniobra del capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino, que hizo que chocara contra unas rocas y abriera una vía de agua de 70 metros de largo que dejó a la nave escorada.

Además, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

