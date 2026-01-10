Efemérides: un día como hoy de 2019 Mendoza promulga la Ley Micaela

Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La ley se impulsó a partir del femicidio de la joven Micaela García, ocurrido el 1 de abril de 2017, en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Su femicida, Sebastián Wagner, quien cumplía una pena de 9 años por abuso sexual, asesinó y violó a la joven mientras gozaba del beneficio de la libertad anticipada.

