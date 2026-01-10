Efemérides: un día como hoy de 2019 Mendoza promulga la Ley Micaela

Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La ley se impulsó a partir del femicidio de la joven Micaela García, ocurrido el 1 de abril de 2017, en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Su femicida, Sebastián Wagner, quien cumplía una pena de 9 años por abuso sexual, asesinó y violó a la joven mientras gozaba del beneficio de la libertad anticipada.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1883 – MAMERTO ESQUIÚ. A la edad de 56 años muere en la localidad catamarqueña de El Suncho el fraile y obispo Mamerto de la Ascensión Esquiú, quien se destacó por su encendida defensa de la Constitución de 1853. Por ello fue llamado “el orador sagrado de la Constitución”. Fue beatificado el 19 de junio de 2020.
- 1919 – UNIÓN TRANVIARIOS. Se crea la Unión Tranviarios Automotor, el primer sindicato nacional del transporte, por lo que cada 10 de enero se celebra el Día del Trabajador del Transporte de Pasajeros.
- 1930 – PACO URONDO. Nace en la ciudad de Santa Fe el escritor, periodista y guerrillero Francisco “Paco” Urondo. Es el autor del libro La patria fusilada, de entrevistas a los tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de 16 jóvenes militantes peronistas y de izquierda detenidos en la base aeronaval Almirante Zar en agosto de 1972. Urondo fue asesinado en Mendoza por fuerzas de la dictadura cívico-militar en junio de 1976.
- 1945 – ROD STEWART. Nace en Londres el músico, compositor y cantante Rod Stewart (Roderick David Stewart), uno de los solistas más exitosos del mundo, ganador de un premio Grammy. Fue condecorado con la Orden del Imperio Británico. Vendió más de cien millones de discos.
- 1957 – GABRIELA MISTRAL. A la edad de 67 años muere en la ciudad estadounidense de Nueva York la poeta chilena Gabriela Mistral (Lucila Godoy Alcayaga), quien en 1945 se convirtió en la primera mujer iberoamericana en recibir un Premio Nobel, el de Literatura.
- 1973 – TORNADO SAN JUSTO. Un tornado de categoría 5 en la escala de Fujita-Pearson se desata en la ciudad bonaerense de San Justo, lo que causó la muerte de 63 personas y heridas a otras 200, además de grandes daños materiales. Hasta ahora ha sido el único tornado de tal magnitud registrado en todo el hemisferio sur.
- 1982 – BOCA JUNIORS. Con Diego Maradona como figura destacada, Boca Juniors juega por primera vez en Asia, dentro una gira del club “xeneize” por ese continente. Fue en la victoria boquense por 2-0 ante el Seiko en partido disputado en el distrito de Wan Chai de la isla de Hong Kong.
- 1995 – JOSÉ PEKERMAN. El entrenador José Pekerman debuta oficialmente como DT de los seleccionados juveniles argentinos. Fue en la victoria de la selección sub 20 ante su par de Perú por 2 a 0 en partido del Sudamericano de la categoría disputado en La Paz. Pekerman se alzaría con los Mundiales Sub 20 de Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001.
- 2011 – MARIA E. WALSH. Muere en Buenos Aires, a la edad de 80 años, la escritora, dramaturga y cantautora María Elena Walsh, considerada como “prócer cultural y blasón de casi todas las infancias”. Escribió más de 50 libros y grabó 24 discos.
- 2016 – DAVID BOWIE. A la edad de 69 años muere en la isla de Manhattan (Nueva York, EEUU) el músico y compositor británico de rock David Bowie (David Robert Jones), figura destacada de la música popular durante casi cinco décadas. Vendió más de 135 millones de discos.