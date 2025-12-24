Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 24, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 24, 2025

logo el cuco digital

Efemérides: un día como hoy del 2002, fallecía Tita Merello

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

A la edad de 98 años muere en Buenos Aires la actriz y cantante de tango y milonga Tita Merello (Laura Ana Merello), una de las grandes figuras de la cultura popular argentina. Actuó en Tango!, el primer filme sonoro nacional y fue estrella del cine argentino de la década de 1950.

Que otras cosas pasaron um día como hoy.

  • 1889 – ROSARIO CENTRAL. En un bar de la avenida Alberdi de la ciudad santafesina de Rosario, un grupo de trabajadores ingleses del Ferrocarril Central Argentino funda el Central Argentine Railway Athletic Club, que tenía al cricket como actividad principal y pasaría a llamarse Rosario Central, el primer club argentino en desarrollar la práctica del fútbol.
  • 1914 – TREGUA DE NAVIDAD. En el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas y británicas pactan extraoficialmente una serie de ceses del fuego con motivo de las festividades de la Navidad.
  • 1945 – LEMMY KILMISTER. Nace en el pueblo inglés de Burslem el músico y compositor británico Lemmy Kilmister (Ian Fraser Kilmister), líder, fundador, vocalista y bajista de la banda de rock Motörhead.
  • 1954 – GEORGINA BARBAROSSA. Nace en Buenos Aires la actriz, cantante y conductora de televisión Georgina Barbarossa, ganadora de tres premios Martín Fierro y un Konex. Ha trabajado en 36 ciclos televisivos y siete películas.
  • 1963 – THE BEATLES. Se lleva a cabo la primera noche del show navideño de la banda británica The Beatles en el Finsbury Park Astoria de Londres, donde actuó junto a los cantantes Billy J. Kramer y Rolf Harris y el grupo beat The Fourmost.
  • 1965 – ROSARIO BLÉFARI. Nace en la ciudad bonaerense de Mar del Plata la actriz, escritora y cantante Rosario Bléfari, considerada un emblema del rock independiente desde la década de 1990, cuando lideraba la banda de rock alternativo y pop experimental Suárez.
  • 1971 – RICKY MARTIN. Nace en San Juan de Puerto Rico el cantante y actor portorriqueño nacionalizado español Ricky Martin (Enrique Martín Morales), quien lleva ganados dos premios Grammy y cinco Grammy latino, entre otros galardones. Vendió más de 60 millones de discos.
  • 1974 – MARCELO SALAS. Nace en la ciudad chilena de Temuco el exfutbolista Marcelo Salas, considerado el mejor delantero de la historia de Chile. Brilló en River Plate, con el que ganó tres campeonatos argentinos y la Supercopa Sudamericana. En Italia jugó en Lazio y Juventus.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO