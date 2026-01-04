Efemérides: un día como hoy del 2010, fallecía en Mendoza Sandro

A la edad de 64 muere en la localidad mendocina de Guaymallén el cantante y compositor Roberto Sánchez, famoso con el nombre artístico de Sandro, a quien se considera uno de los padres del rock argentino. Fue el primer artista latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden de Nueva York. En 2005 recibió el Grammy Latino por trayectoria. Trabajó en 16 películas y vendió más de 8 millones de discos
Que otras cosas pasarón un día como hoy.
- 1952 – CHE GUEVARA. El médico y revolucionario emprende su viaje por Sudamérica en moto. El mismo comenzó en Buenos Aires y terminó en Venezuela. El viaje fue recreado en el filme Diarios de motocicleta (2004), dirigido por Walter Salles.
- 1953 – BETO ALONSO. Nace en Vicente López el ex futbolista, quien fue uno de los mediocampistas más brillantes del fútbol argentino e ídolo de River Plate, donde inició su carrera. Allí obtuvo la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1986. Fue campeón con la Selección en el Mundial de Argentina ‘78. También brilló en Vélez Sarsfield y en el Olympique de Marsella francés.
- 1960 – MICHAEL STIPE. Nace en Georgia, EEUU, el músico y compositor estadounidense quien fue líder y vocalista de la banda de rock alternativo R.E.M., con la que vendió más de 80 millones de discos.
- 1960 – ALBERT CAMUS. Muere en Villeblevin (Borgoña, Francia), a sus 64 años, el escritor y novelista francés, que en 1957 había sido condecorado como Premio Nobel de Literatura por “el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad”.
- 1967 – THE DOORS. La banda estadounidense de rock The Doors lanza su álbum debut, bautizado con el nombre del grupo liderado por Jim Morrison. The Doors contiene los recordados temas Light my fire, The end, Back door man y Break on through (to the other side).
- 1995 – PIBE VALDERRAMA. El mediocampista, estrella de la selección de Colombia, es presentado en Rosario como la nueva figura de Newell´s Old Boys, pero sólo se tomó una foto con la camiseta de la “Lepra” porque “un desacuerdo” impidió que se concretara el pase.
- 1998 – GABRIEL BATISTUTA. El delantero marca su tanto número 100 en la liga italiana de fútbol. Fue con el hombro en el empate de Fiorentina, su club, ante Sampdoria por 1-1.
- 1999 – MARCELO BIELSA. El técnico dirige el primer entrenamiento al frente de la Selección Argentina de fútbol, con la que obtuvo 56 victorias en 85 partidos. Si bien obtuvo los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, su paso quedó marcado por el fracaso en Corea-Japón 2002.
- 2023 – DIA DEL BRAILLE. Se celebra el Día Mundial del Braille, instituido por las Naciones Unidas para crear mayor conciencia sobre la importancia de ese sistema de lectoescritura como medio de comunicación para la plena realización de las personas ciegas o co deficiencia visual. Conmemora la fecha de 1809 en la que nació el sacerdote y pedagogo francés Louis Braille, creador del sistema que lleva su nombre.