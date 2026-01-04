Efemérides: un día como hoy del 2010, fallecía en Mendoza Sandro

A la edad de 64 muere en la localidad mendocina de Guaymallén el cantante y compositor Roberto Sánchez, famoso con el nombre artístico de Sandro, a quien se considera uno de los padres del rock argentino. Fue el primer artista latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden de Nueva York.​ En 2005 recibió el Grammy Latino por trayectoria. Trabajó en 16 películas y vendió más de 8 millones de discos

