Efemérides: un día como hoy del 2020 despedimos a Quino

A los 88 años muere en Mendoza el caricaturista Joaquín Lavado, más conocido por su seudónimo Quino, uno de los más grandes dibujantes argentinos y el creador de la legendaria historieta Mafalda. La tira revolucionó al humor gráfico y alcanzó fama en todo el mundo.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1924 – TRUMAN CAPOTE. Nace en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, el periodista y escritor Truman Capote, pionero de la novela de no ficción y autor de A sangre fría, una de las obras centrales de ese género
- 1925 – FÉLIX LUNA. Nace en Buenos Aires el abogado, historiador, compositor y periodista Félix Peña, fundador y director de la célebre revista “Todo es Historia”. Recibió dos premios Konex. Junto a Ariel Ramírez compuso la letra de los álbumes Los caudillos y Mujeres argentinas, donde se destacan sus canciones “Alfonsina y el mar” y “Juana Azurduy”.
- 1937 – PEPE NOVOA. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el actor José “Pepe” Novoa, de extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Actuó en 25 series de televisión y en una quincena de películas.
- 1955 – JAMES DEAN. A la edad de 24 años muere en un accidente de auto en la localidad de Cholame (California, EEUU) el actor estadounidense James Dean, leyenda de Hollywood por sus papeles protagónicos en los filmes Rebelde sin causa, Al este del Edén y Gigante, las únicas películas en las que actuó. Fue dos veces nominado al premio Óscar.
- 1957 – FRAN DRESCHER. Nace en la ciudad de Nueva York la actriz, guionista y comediante estadounidense Fran Drescher, famosa por su papel protagónico en la exitosa serie de televisión “La Niñera”.
- 1960 – PICAPIEDRA. La cadena estadounidense ABC emite por primera vez la serie de dibujos animados Los Picapiedra, que se mantuvo en pantalla durante seis años. Su gran éxito desembocó en varias versiones cinematográficas.
- 1974 – CÉSAR MENOTTI. Luego de ganar el campeonato Metropolitano de 1973 con Huracán, el entrenador César Luis Menotti asume la dirección técnica de la selección argentina, con la que ganaría el Mundial de Argentina 1978. También fue campeón con el seleccionado sub 20 en el mundial de Japón 1979, donde brillaron Diego Maradona y Ramón Díaz.
- 1974 – CARLOS PRATS. El excomandante del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, mueren en Buenos Aires a causa del estallido de explosivos colocados por agentes de los servicios secretos de la dictadura de Augusto Pinochet.
- 1989 – JUAN M. DE ROSAS. Llegan a la ciudad santafesina de Rosario los restos del exgobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas repatriados desde el cementerio inglés de Southampton, donde habían sido sepultados a su muerte, en 1877. En Rosario, Rosas recibió un homenaje público en el Monumento a la Bandera y luego sus restos fueron trasladados al cementerio de La Recoleta de Buenos Aires.
- 2000 – LUIS R. DI PALMA. A la edad de 55 años muere en Buenos Aires el piloto de automovilismo Luis Rubén Di Palma, multicampeón de Turismo Carretera. Su última carrera había sido el 28 de mayo de 2000, dos días antes de su fallecimiento, en el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez de Buenos Aires. En 2000 recibió un Premio Konex – Diploma al Mérito como uno de los cinco automovilistas más importantes de la década en la Argentina.
- 2022 – DÍA DE LA TRADUCCIÓN. Desde 2017 se celebra el Día Internacional de la Traducción en recuerdo de la fecha de la muerte de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia del griego y el hebreo al latín y santo patrono de los traductores.