Efemérides: un día como hoy del 2020, se registra en el mundo la primer muerte por Covid-19

China reporta la primera víctima fatal por coronavirus. Se trata de un hombre de 61 años, cliente regular del mercado de Wuhan donde surgió el virus. Se lo internó por una fuerte neumonía y sufrió un paro cardíaco. La enfermedad ha causado desde entonces más de seis y millones y medio de muertos.
- 1967 – CLAUDIO P CANIGGIA. Nace en la ciudad bonaerense de Henderson el ex futbolista Claudio Paul Caniggia, apodado “el hijo del viento” por su velocidad como delantero. Jugó en River Plate y Boca Juniors. Fue titular en la selección argentina subcampeona del Mundial de Italia ‘90. También jugó en los italianos Hellas Verona, Atalanta y Roma y en el Benfica portugués, entre otros equipos.
- 1921 – BOCA RIVER. Boca Juniors y River Plate, los clubes más populares del país, se consagran campeones de las asociaciones que por entonces tenía el fútbol argentino. Boca fue campeón de la Asociación Argentina de Football al vencer a Banfield por 2-0. Por el mismo marcador, River derrotó a Quilmes y ganó el campeonato de la Asociación Amateur de Football.
- 2017 – ROBERTO CABAÑAS. A la edad de 55 años muere en Asunción del Paraguay el ex futbolista paraguayo Roberto Cabañas. En Argentina se destacó en Boca Juniors, con el que ganó el torneo Apertura 1992. También brilló en el América de Cali colombiano.
- 1963 – CHARLIE WATTS. El músico y baterista británico Charlie Watts se une a The Rolling Stones en lo que constituirá la asociación más duradera en la historia de una banda de rock. Mick Jagger y Keith Richards, cofundadores de los “Stones”, aseguraron que Watts es el verdadero líder de la banda.
- 1959 – RIGOBERTA MENCHÚ. Nace en la comuna de Laj Chimel (Uspatán, Guatemala) la dirigente humanitaria guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1992 por su activismo en defensa de los derechos humanos. Recibió además el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de 1998.
- 1927 – RODOLFO WALSH. Nace en la ciudad rionegrina de Lamarque el periodista y escritor Rodolfo Walsh, reconocido como uno de los pioneros en novelas testimoniales, entre ellas Operación Masacre, aunque también sobresalió como autor de ficción. Junto con sus colegas y compatriotas Jorge Masetti, Rogelio García Lupo y el colombiano Gabriel García Márquez fundó la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Es uno de los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.
- 1908 – SIMONE DE BEAUVOIR. Nace en París la escritora, profesora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto. Su obra El segundo sexo es considerada como fundamental en la historia del feminismo.
- 1944 – JIMMY PAGE. Nace en la localidad inglesa de Heston el músico y compositor británico James Patrick “Jimmy” Page, fundador y guitarrista de la banda de hard rock Led Zeppelin, con la que vendió más de 300 millones de discos.