Efemérides: un día como hoy el valletano Pascual Pérez, se convierte en el primer Campeón Mundial argentino de Boxeo

Pascual Pérez se convierte en el primer campeón mundial de boxeo de la Argentina. Derrota al japonés Yoshio Shirai en Japón por el título de los moscas. El mendocino gana por puntos la pelea a 15 rounds. Retuvo la corona hasta 1960. Perdió el título ese año en su novena defensa, ante el tailandés Pone Kingpetch. Un año más tarde, el nuevo campeón le propinó el primer KO de su carrera al querer reconquistar el título. Pérez es el único campeón mundial argentino que además fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Logró la presea en Londres, en 1948. Murió a los 50 años, en 1977.

