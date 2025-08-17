Facebook X-twitter Youtube Instagram

Efemérides: un día como hoy fallece el “Padre de la patria” don José de San Martín

José de San Martín fallece en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer a los 72 años. El Libertador se formó en España. Tuvo un rol destacado en la batalla de Bailén contra las tropas de Napoleón. Llegó a Buenos Aires en 1812, formó el cuerpo de Granaderos a caballo y tuvo su bautismo de fuego en el Río de la Plata con el combate de San Lorenzo. De ideas monárquicas liberales, actuó en política a través de la Logia Lautaro. Impulsó la independencia en 1816, tras lo cual desarrolló su estrategia continental: cruzar los Andes, liberar Chile y después llegar en barco a Lima, el corazón del colonialismo español en América del Sur. Cumplida su misión, tuvo lugar la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar. Se alejó de la vida pública y se radicó en Francia. La fecha de su muerte se recuerda como Día del Libertador.

1808 – Nace el músico Juan Pedro de Esnaola, fundador del primer conservatorio argentino.

1850 – Muere el General José Francisco de San Martín en Boulogne sur Mer.

1891 – Nace el escritor, poeta y periodista Oliverio Girondo, figura del surrealismo dentro de la vanguardia literaria porteña; autor de En la Masmédula, Persuasión de los días y Espantapájaros, entre otros)

1943 – Nace el actor estadounidense Robert De Niro.

1952 – Nace el tenista argentino Guillermo Vilas.

1957 – Nace el cantante y guitarrista argentino Ricardo Mollo, líder de la banda Divididos.

1960 – Nace el actor Sean Penn, también director de cine estadounidense.

1970 – Nace la cocinera y presentadora de televisión argentina Maru Botana.

1973 – Nace la periodista argentina Cristina Pérez.

1998 – Bill Clinton, presidente norteamericano, admite haber tenido “relaciones físicas impropias” con Monica Lewinsky, becaria de la Casa Blanca.

2005 – Debuta con la selección mayor argentina de fútbol Lionel Messi. Ocurre en un partido contra Hungría.

2008 – Michael Phelps, nadador estadounidense, se convierte en la primera persona en ganar ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos.

2016 – Muere el cineasta canadiense Arthur Hiller.

2017 – Mueren 16 personas en los atentados terroristas que se producen en Barcelona y Cambrils (España).

Se celebra el Día Internacional del Peatón, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.

