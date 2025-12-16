Efemérides: un día como hoy la Argentina obtiene un triunfo diplomático histórico en la causa Malvinas

La Argentina obtiene un triunfo diplomático sin antecedentes en el litigio por las islas Malvinas. La Asamblea General de la ONU reconoce, a través de la Resolución 2065, que hay una disputa por la soberanía del archipiélago, al que considera una colonia, e insta a Gran Bretaña a discutir el tema con el gobierno argentino, que entonces encabeza Arturo Illia. 94 países votan a favor de la resolución y hay 14 abstenciones. Entre ellas, la de la propia Gran Bretaña.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1984 – ROBERTO MOUZO. El defensor central Roberto Mouzo, el jugador con más presencias en Boca Juniors con 426 partidos disputados con la camiseta “xeneize”, se retira del fútbol en el partido con victoria por 2-0 ante Rosario Central, que con esa derrota bajó a la Primera B luego de 32 años en la máxima categoría del fútbol argentino.
- 1989 – OSCAR GÁLVEZ. A la edad de 76 años muere en Buenos Aires el piloto Oscar Alfredo Gálvez, uno de los más laureados del automovilismo argentino junto a su hermano menor, Juan. Obtuvo cinco títulos de Turismo Carretera y 43 victorias, entre ellas siete del Gran Premio Argentino.
- 1866 – VASILI KANDINSKY. Nace en Moscú el pintor ruso Vasili Kandinsky, precursor del arte abstracto, en particular de la abstracción lírica y el expresionismo. Sus obras han sido clasificadas en las categorías de impresiones, improvisaciones y composiciones.
- 1993 – NUEVO GASÓMETRO. San Lorenzo inaugura el estadio Pedro Bidegain, más conocido como Nuevo Gasómetro, en partido amistoso en el que venció por 2-1 a Universidad Católica de Chile. La construcción del estadio, situado en el barrio porteño del Bajo Flores y con capacidad para 45.000 espectadores, tardó 57 meses con un presupuesto de unos 15 millones de dólares.
- 1770 – LUDWIG VAN BEETHOVEN. Nace en la ciudad alemana de Bonn el compositor, profesor de piano y director de orquesta Ludwig Van Beethoven, cuyo legado musical va desde el Clasicismo hasta el comienzo del Romanticismo. Entre sus obras se destacan la Sinfonía N 9 y los cuartetos de cuerda y sonata para piano.
- 1966 – JIMI HENDRIX. El guitarrista, compositor y cantante estadounidense Jimi Hendrix publica su primer disco simple, Hey Joe, nombre de la canción que se convirtió en un clásico del rock luego interpretado con variaciones por varios grandes artistas, entre ellos Johnny Cash y Bob Dylan.
- 1917 – ARTHUR C. CLARKE. Nace en la ciudad de Minehead (Somerset, Inglaterra) el escritor y científico británico Arthur Clarke, autor de clásicos de la literatura de ciencia ficción como El centinela, Cita con Rama y 2001: Una odisea del espacio, esta última llevada al cine.
- 1802 – VALENTÍN ALSINA. Nace en Buenos Aires el escritor, jurista y político Valentín Alsina, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1852 y en el período 1858-1859. Redactó el Código Rural y publicó tratados acerca de la soberanía argentina en las islas Malvinas y la libre navegación por el Río de la Plata.
- 1949 – BILLY GIBBONS. Nace en la ciudad de Houston (Texas, EEUU) el músico, compositor, cantante y guitarrista estadounidense Billy Gibbons, líder de la banda de rock ZZ Top. Ha sido reconocido como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock.