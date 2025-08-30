Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 30, 2025

Efemérides: un día como hoy muere Quino,  uno de los más grandes dibujantes argentinos

Había nacido en Mendoza, en el año 1932.

Quino, como se lo conoció mundialmente, era Joaquín Salvador Lavado, nacido en Mendoza, el 17 de julio de 1932. A lo largo de su carrera, recibió premios como Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014. Fue el creador de Mafalda, tira que fue traducida en más de 30 idiomas.

Otras efemérides 

  • 1846 – La anestesia es aplicada por primera vez para la extracción de una muela y por su descubridor, Thomas Morton.
  • 1924 – Nace el escritor estadounidense Truman Capote. 

