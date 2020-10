Efemérides: un día como hoy nacía Charly García, uno de los pilares del rock en la Argentina

by | Oct 23, 2020

Fue en 1951, por lo que el artista está cumpliendo 69 años.

Su nombre completo es Carlos Alberto García Moreno. Nació el 23 de octubre de 1951. Es una figura fundamental de la música argentina.

Debutó en 1972 con su participación del primer disco de Raúl Porchetto, llamado “Cristo Rock”.

Junto a Nito Mestre, Carlos Piegari, Beto Rodríguez y los hermanos Belia formó la banda Sui Generis, que luego se convirtió en un dúo. Grabaron tres discos: “Vida” (1972), “Confesiones de Invierno” (1973) y “Pequeñas Anécdotas Sobre las Instituciones”, suficientes para hacer historia en el rock nacional.

En 1975 el dúo se separa despidiéndose con el album “Adiós Sui Generis”. En 1976 graba un disco con PorSuiGieco.

Luego, con La Máquina de Hacer Pájaros editó dos discos, uno con el mismo nombre de la banda y el otro llamado “Películas” en 1977. Entre 1978 y 1982, Charly lideró el grupo Serú Girán, banda clave del rock nacional. Editaron cinco discos: “Serú Girán” (1978), “La Grasa de las Capitales” (1979), “Bicicleta” (1980), “Peperina” (1981) y “No Llores Por Mí, Argentina” (1982).

En 1982 se inició como solista y grabó “Yendo de la Cama al Living”: este incluye temas como “No Bombardeen Bs. As.”, “Inconsciente Colectivo” y “Yo No Quiero Volverme Tan Loco”. Para este trabajo la banda estaba compuesta por Willy Iturry (batería), Gustavo Bazterrica (guitarra), Cachorro López (bajo) y Andrés Calamaro (teclados).

En su trabajo “Clics Modernos” (1983), se inclinó por el pop-rock, aunque la canción contestataria encuentra un lugar, por ejemplo, en “Los Dinosaurios”. Este disco incluía temas bailables.

La trilogía esencial de Charly se completa con “Piano Bar”, álbum que contiene temas como: “Demoliendo Hoteles” y “Raros Peinados Nuevos”.

Le siguió el disco “Terapia Intensiva” (1984). En 1985 se editó la recopilación “Grandes Éxitos”.

Grabó “Tango”, junto a Pedro Aznar en 1986, al mismo tiempo que renovó su banda, “Las Ligas”, integrada por Richard Coleman (guitarra), Fernando Samalea (batería), Andrés Calamaro y Melingo.

En 1987 surge “Parte de la Religión”, uno de sus discos más prolijos y compactos.

Al año siguiente participó junto a grandes músicos en el cierre de la gira “Amnesty Internacional”, realizado en Buenos Aires.

También en 1988 compuso la banda de sonido de la película “Lo Que Vendrá” y trabajó en su siguiente álbum solista, “Cómo Conseguir Chicas”, en 1989.

Para poder lanzar su siguiente álbum, “Filosofía Barata y Zapatos de Goma” en 1990, debió sortear un juicio por ofensa a los símbolos, ya que ese LP incluye una versión del Himno Nacional Argentino, que finalmente fue autorizada por los tribunales.

En el año 1991 compuso el segundo disco junto a Pedro Aznar, “Tango 4”.

En 1992 Representó al rock nacional en “Les Alumees”, una muestra de cultura porteña que se realizó en Nantes, Francia.

En ese mismo año el encuentro con Lebón, Aznar y Moro revive a Serú Girán, presentando recitales en Córdoba, Rosario y dos estadios de River colmados, durante las cuales se registró otro álbum doble.

En octubre de 1993 comenzó la gira que terminaría en Ferro, a fines de diciembre. Se editan dos grandes éxitos llamados “12 Años” y “87-93”.

En julio de 1994 se lanza su publicitada ópera-rock “La Hija de la Lágrima”, para la cual García había convocado a María Gabriela Epumer.

En 1995 adelantó material de su nuevo disco, “Estaba en Llamas Cuando Me Acosté”, después de una serie de discos “Oro”. Todos los temas fueron grabados en vivo e incluye 11 covers, entre ellos “There’s a Place” y “Ticket to Ride” de The Beatles.

En 1997 graba junto a Mercedes Sosa un disco de canciones propias interpretadas por La Negra, titulado “Alta Fidelidad – Mercedes Sosa Canta Charly García”. Allí participaron músicos importantes como invitados: Pedro Aznar, Andrés Calamaro, Ciro Fogliatta (Los Gatos), María Gabriela Epumer, Juanse, Nito Mestre, Spinetta y Rinaldo Rafanelli (Color Humano), entre muchos otros. Incluso grabó Migue García, hijo de Charly. Al año siguiente presentó el disco “El Aguante” en Capital Federal.

Luego del ciclo Bs. As. Vivo III, edita un disco bajo el nombre de “Demasiado Ego”. En el 2002 sacó a la venta “Influencia”, primer trabajo de Charly como artista del sello EMI. El mismo cuenta con 13 canciones, la mayor parte del propio García, contando dos versiones y una instrumental. Además toca casi todo los instrumentos, salvo colaboraciones de algunos de los integrantes de su banda y dos participaciones estelares.

En el año 2003 presenta “Rock and Roll Yo”, álbum con once temas y cuyo corte de difusión es “Asesíname”, acompañado por la actriz Celeste Cid en el video.

A principios de 2006 sale a la venta una reedición de su primer disco solista “Música del Alma”.

El año 2008 marcó un antes y un después en la vida personal del artista. A raiz de su adicción a las drogas sufrió varias complicaciones y situaciones que provocaron su detención, como destrozos en hoteles y otros desmanes. A raíz de los hechos, Charly decide comenzar un tratamiento de rehabilitación. Se interna en una clínica de la Capital Federal y lo continúa luego alojado en la casa quinta de Palito Ortega, en la localidad bonaerense de Luján.

Casi un año después de su internación, decide volver al mundo de la música y es así que regresa a través de una Cadena Nacional a la que se sumaron muchos medios de comunicación de varios países del mundo estrenando su tema “Deberías Saber Porqué”. Esa canción marcó el regreso del astro del rock a los escenarios y a las bateas, con un nuevo disco compuesto en la quinta de Luján y con una imagen mucho más apasible, con algunos kilos recuperados para bien, reposición de dentadura y con un caracter mucho más moldeado.

En 2010 lanza “Kill Gil”, con Palito Ortega como invitado y varias reversiones de sus éxitos. El 30 de abril de ese mismo año Charly se presentó en el Estadio Luna Park, dando un espectacular concierto y recibiendo a muchos músicos invitados, como León Gieco, David Lebón, Pedro Aznar y Juanse. De ese show nace el álbum “El Concierto Subacuático” (CD+DVD).

Los días 27 y 29 de octubre y 1° de noviembre de 2011, Charly García realizó en el Teatro Gran Rex los conciertos llamados “La Vanguardia Es Así”, “Detrás de las Paredes” y “El Ángel Vigía”, respectivamente. Por localidades agotadas repitió la experiencia los días 4, 8 y 11 de noviembre junto a The Prostitution, la banda que lo acompaña siempre, integrada por Cristine Brebes, Julián Gándara, El Negro García López, Carlos González, Kiuge Hayashida, Rosario Ortega, Fernando Samalea Toño Silva, Alejandro Terán y Fabián Von Quintiero. Las imágenes y audio tomados de esos shows sirvieron para editar una colección compuesta por 3 CDs y 3 DVDs, un libro de fotos con 44 páginas, un póster, las letras de todas las canciones y una lámina con una ilustración original, realizada por el mismo García. El material discográfico recorre los más de 40 años de carrera del músico, conteniendo canciones de Sui Generis, Serú Girán y de Charly García. Los invitados de lujo que participaron son Pedro Aznar, Juanse, Nito Mestre, Fito Páez, Graciela Borges y Juan Alberto Badía.

El 6 de febrero de 2017 estrena el sencillo “La Máquina de Ser Feliz”, perteneciente al álbum “Random”, a la venta el 24 de febrero y compuesto por 10 canciones. En octubre se editan tres álbumes en formato vinilo: “La Hija de la Lágrima” (1994), “Say No More” (1996) y “El Aguante” (1998).

El miércoles 29 de enero de 2020, Charly García tuvo un accidente en su casa, sufriendo un traumatismo en la cadera, por lo que debió suspender su actividad artística como la presentación en Cosquin Rock. El 30 de mayo, el músico fue internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, porque presentaba un cuadro de fiebre y dolores corporales. El 3 de junio fue dado de alta.

Fuente: cmtv.com.ar

Otras efemérides

1940. En Hendaya, en la Francia ocupada, se entrevistan Adolf Hitler y Francisco Franco. El encuentro tiene por objeto establecer las condiciones del ingreso de España a la Segunda Guerra. Los dictadores no se pusieron de acuerdo (Franco exigió más de lo que Hitler estaba dispuesto a darle, empezando por Gibraltar, en caso de derrota inglesa, y Marruecos, más otros territorios de África) y España, aun desengrada por tres años de guerra civil, se mantuvo neutral.

1940. En la localidad de Três Corações, en el estado de Minas Gerais, nace Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El astro brasileño asombró al mundo con 17 años en el mundial de Suecia, en 1958. Fue el futbolista más famoso del mundo y uno de los más grandes de la historia junto a Diego Maradona. Brilló en el Santos, club con el que ganó dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales, además de cinco títulos brasileños y diez estaduales. Condujo a Brasil al tricampeonato del mundo en México, en 1970, y aquella selección es considerada la mejor que se ha visto en una Copa del Mundo. Después jugó en el Cosmos de Nueva York.

1943. Nace uno de los periodistas más respetados y queridos por sus colegas: Carlos Ulanovsky. Comenzó en gráfica en la adolescencia junto a su amigo Rodolfo Terragto, mientras estudiaban en el Colegio Mariano Moreno. Pasó por la revista Siete Días y los diarios La Opinión y Noticias, entre otras publicaciones, antes de partir al exilio en México. Volvió en 1983 y retomó su carrera, al tiempo que incursionó en la docencia. Publicó libros sobre historia de los medios en la Argentina, como ¡Paren las rotativas!, Días de radio y Estamos en el aire. En radio condujo El colador junto a Jorge Guinzburg y Adolfo Castelo y, más tarde, Reunión cumbre.

1951. En La Plata nace Federico Moura, la voz de Virus, una de las bandas fundamentales de la escena de los 80. Moura editó seis discos con el grupo que formó junto a sus hermanos Juan y Marcelo y con Mario Serra. El primer disco de la banda, Wadu Wadu, de 1981, consagró al grupo en el momento de deshielo de la dictadura. Moura murió en 1988, víctima del HIV.

1984. Muere el actor austríaco Oskar Werner, a los 61 años. Destacó de la mano de François Truffaut en Jules y Jim y en Fahrenheit 451. También actuó en El espía que surgió del frío y en Ship of Fools, por la cual fue candidato al Oscar. Una pelea con Truffaut durante el rodaje de la adaptación de la novela de Ray Bradbury los distanció. Casi no volvió a filmar y su muerte se produjo 48 horas después del fallecimiento del director francés.

2002. Comienza la crisis de los rehenes en el teatro Dubrovka, en Moscú. Un grupo de 40 terroristas chechenos toma la sala y secuestra a 850 personas. Exigen la retirada de las tropas rusas de Chechenia. En los dos días siguientes matan a dos rehenes. El 26 de octubre, el gobierno de Vladimir Putin reacciona introduciendo un agente químico en el sistema de ventilación. La sustancia tóxica mata a todos los chechenos y a 130 rehenes.

2011. Cristina Fernández de Kirchner es reelecta en la Argentina con el 54 por ciento de los votos. Le saca 37 puntos al segundo, el socialista Hermes Binner. Es la mayor diferencia que se registra, y el triunfo porcentual más importante, desde 1983 en una elección presidencial. La mandataria revalida su cargo hasta 2015 en una elección que marcó la implementación, por primera vez, de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que dos meses antes le habían dado la victoria con el 50 por ciento.

Además, es el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, que impulsa la ONG Save the Children. Afirma la Organización Mundial de la Salud que “la campaña tiene como objetivo hacer de la detención de la mortalidad de niños y madres una prioridad política y movilizar miles de personas en los países ricos y pobres. Es conducida por la visión de Save the Children de que ningún niño menor de cinco años fallecerá por causas prevenibles y que las actitudes del público no tolerarán un retorno a altos niveles de mortalidad infantil”.