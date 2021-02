Efemérides: un día como hoy pero de 1812, Belgrano crea la Bandera Nacional argentina

Ese mismo día fue izada.

A fines de 1811, aumentaron los ataques españoles contra las costas del Paraná ordenadas por el gobernador español de Montevideo, Pascual Vigodet. Frente a esto el Triunvirato encargó a Manuel Belgrano partir hacia Rosario con un cuerpo de ejército el 24 de enero de 1812. El general Belgrano logró controlar las agresiones españolas e instalar una batería en las barrancas del Paraná, a la que llamó Libertad.

Belgrano tenía un concepto que lamentablemente fue olvidado por muchos generales argentinos del siglo XX: “La subordinación del soldado a su jefe se afianza cuando empieza por la cabeza y no por los pies, es decir, cuando los jefes son los primeros en dar ejemplo; para establecerla basta que el general sea subordinado del gobierno, pues así lo serán los jefes sucesivos en orden de mando. Feliz el ejército en donde el soldado no vea cosa que desdiga la honradez y las obligaciones en todos los que mandan”.

Las tropas que comandaba Belgrano, como todas las de nuestras guerras de independencia, pasaban meses y años sin cobrar sus sueldos, estaban mal vestidas y sufrían todo tipo de necesidades. A Belgrano se le ocurrió repartir terrenos a cada regimiento para su cultivo, todos los cuerpos tuvieron una huerta abundante de hortalizas y legumbres, y de este modo, todos llenaron su necesidad y entretenían su equipo, porque los frutos que sobraban se vendían en beneficio de todos los soldados que los habían cultivado.

Belgrano solicitó y obtuvo permiso para que sus soldados usaran una escarapela. Por decreto del 18 de febrero de 1812, el Triunvirato creaba, según el diseño propuesto por Belgrano, una “escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían”.

Belgrano se entusiasmó y le respondió al Triunvirato, anunciándole que el día 23 de febrero de 1812, entregó las escarapelas a sus tropas para que «acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de la América». Era uno de los pocos que por aquel entonces se animaba a usar la palabra independencia.

Por el contrario, el Triunvirato, y sobre todo su secretario, Bernardino Rivadavia, estaba preocupado en no disgustar a Gran Bretaña, ahora aliada de España. Gran Bretaña había hecho saber al Triunvirato, a través del embajador en Río, Lord Strangford, que no aprobaría por el momento ningún intento independentista en esta parte del continente

Pero Belgrano seguía empeñado en avanzar en el camino hacia la libertad. El 27 de febrero de 1812, inauguró una nueva batería, a la que llamó «Independencia”. Belgrano, que no tenían tiempo para andar mirando el cielo y mucho menos para esperar que pasara la nube ideal para crear “nuestra enseña patria”, hizo formar a sus tropas frente a una bandera que había cosido doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. Tenía los colores de la escarapela y su creador ordenó a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad diciendo “Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la Libertad”.

Rivadavia, se opuso y le ordenó en una furibunda carta guardar esa bandera y seguir usando la española: «La demostración con que Vuestra Señoría inflamó a las tropas de su mando, enarbolando la bandera blanca y celeste, es a los ojos de este gobierno de una influencia capaz de destruir los fundamentos con que se justifican nuestras operaciones y las protestas que hemos anunciado con tanta repetición, y que en nuestras relaciones exteriores constituyen las principales máximas políticas que hemos adoptado. Ha dispuesto este gobierno que haga pasar como un rasgo de entusiasmo el enarbolamiento de la bandera blanca y celeste, ocultándola disimuladamente y sustituyéndola con la que se le envía, que es la que hasta ahora se usa en esta fortaleza; procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del gobierno en materia de tanta importancia. El gobierno deja a la prudencia de V.S. mismo la reparación de tamaño desorden, pero debe prevenirle que ésta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. V.S. a vuelta de correo dará cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución”.

Pero Belgrano no llegó a enterarse de esta resolución rivadaviana hasta varios meses después de emitida y siguió usando la bandera nacional que fue bendecida el 25 de mayo de 1812 en la catedral de Jujuy por el sacerdote Juan Ignacio Gorriti.

En julio recibió finalmente la intimación del Triunvirato y contestó indignado: “La desharé para que no haya ni memoria de ella. Si acaso me preguntan responderé que se reserva para el día de una gran victoria y como está muy lejos, todos la habrán olvidado”. Así concluía su carta de respuesta al Triunvirato con inocultable dolor e indignación, el 18 de julio de 1812.

Todo parece indicar que la primera bandera tenía dos franjas verticales, una blanca y una celeste, como la del ejército de los Andes que usará San Martín en sus campañas libertadoras.

En Buenos Aires y el Litoral, a partir de 1813 la bandera cambia de forma y comienza a usarse una con tres franjas horizontales: celeste, blanca y celeste. Estos eran los colores de la casa de Borbón, a la que pertenecía Fernando VII, y la adopción de estos colores parecía ser una demostración de fidelidad al rey cautivo.

Otras efemérides

● 1931. Nace Graciela Fernández Meijide. Sufrió la desaparición de su hijo Pablo durante la dictadura. Formó parte de la Conadep. En los 90 se integró al Frente Grande. Fue electa diputada nacional en 1993 y dos años más tarde llegó al Senado. Formada la Alianza, encabezó la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y venció a Chiche Duhalde. Perdió la gobernación con Carlos Ruckauf en 1999. Fue ministra de Desarrollo Social de Fernando de la Rúa hasta marzo de 2001.

● 1933. Incendio del Reichstag. El parlamento alemán arde un mes después de la llegada al poder de Adolf Hitler. Como consecuencia, el flamante canciller pide al presidente Paul von Hindenburg un decreto que suspenda las libertades civiles para combatir al comunismo. Los nazis acusan a la izquierda por el incendio y arrestan a un joven albañil holandés, Marinus van der Lubbe, militante comunista, encontrado en el lugar del hecho. Hindemburg cede y así comienza a gestarse el estado totalitario nazi. Van der Lubbe fue guillotinado en 1934. Décadas más tarde, sería exonerado por la justicia alemana. La autoría del incendio sigue siendo tema de debate.

● 1974. Navarrazo en Córdoba: el jefe de la policía cordobesa, Antonio Navarro, se subleva contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y lo destituye. El motín se produce cuando el mandatario provincial se disponía a deponer a Navarro. Efectivos policiales detienen a Obregón Cano y a su vice, Atilio López. El gobierno nacional de Juan Domingo Perón convalida la asonada y dictamina la intervención federal de Córdoba.

● 1989. Estalla el Caracazo. El recién asumido gobierno de Carlos Andrés Pérez anuncia un fuerte incremento en los combustibles y en el transporte público, en el marco de una grave crisis económica, cuando Venezuela ya no gozaba del boom de los petrodólares y el FMI auspiciaba un ajuste. Se generan protestas en Caracas y comienza la represión. Los disturbios se extienden hasta el 8 de marzo. Oficialmente se reconocen casi 300 muertos pero, por fuera de las autoridades se habla de 3 mil víctimas fatales.

● 1999. Unas 200 mil personas se congregan en Puerto Madero para escuchar a Charly García en un concierto gratuito de inédita convocatoria. El músico se presenta en el marco del ciclo Buenos Aires Vivo 3 y canta un tema con las Madres de Plaza de Mayo.

● 2015. Muere Julio César Strassera a los 81 años. Fue el fiscal del histórico juicio a las Juntas Militares en 1985, cuyo alegato quedó como una pieza memorable. Raúl Alfonsín lo designó dos años después embajador argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Renunció en rechazo a los indultos que dictara Carlos Menem en 1989. Más tarde, fue abogado de Aníbal Ibarra en el juicio político que se le siguió al entonces jefe de Gobierno por la tragedia de Cromañón.

● 2020. En un accidente de moto muere el atleta Braian Toledo. Tenía 26 años. En lanzamiento de jabalina fue medalla de oro en los I Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Singapur en 2010. Un año más tarde obtuvo la presea de bronce en los Panamericanos de Guadalajara. Quedó segundo en el Campeonato Mundial Junior de 2012, en Barcelona. Participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.