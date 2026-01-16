Efemérides: un día como hoy pero de 1920 Estados Unidos ponía en vigencia la Ley Seca 

Dicha Ley, buscaba mejorar la moral de la población, pero terminó creando grandes figuras del crimen organizado como Al Capone.

La puesta en vigor de la Ley Seca en Estados Unidos, prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio. Con esta medida, quienes gobernaban el país en ese tiempo aseguraban que sin el consumo de bebidas alcohólicas mejoraría la calidad de vida de las personas, la salud pública y mejoraría la tasa de pobreza y criminal de todo el país.

Sin embargo, la situación no salió como lo tenían pensado y comenzó a crecer el crimen organizado, creando grandes figuras como Al Capone y otros nombres, que comenzaron a controlar desde la clandestinidad la venta, distribución y puntos de encuentro donde las personas concurrían de forma diaria. Finalmente, el 5 de diciembre de 1933 las autoridades le pusieron punto final a la Ley.

Otras efemérides

1957: Nace Ricardo Darín

1986: Nace la doctora y yudoca, Paula Pareto.

Día Mundial de los Beatles