Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 16, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 16, 2026

logo el cuco digital

Efemérides: un día como hoy pero de 1920 Estados Unidos ponía en vigencia la Ley Seca 

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Dicha Ley, buscaba mejorar la moral de la población, pero terminó creando grandes figuras del crimen organizado como Al Capone.

La puesta en vigor de la Ley Seca en Estados Unidos, prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio.  Con esta medida, quienes gobernaban el país en ese tiempo aseguraban  que sin el consumo de bebidas alcohólicas mejoraría la calidad de vida de las personas, la salud pública y mejoraría la tasa de pobreza y criminal de todo el país.

Sin embargo, la situación no salió como lo tenían pensado y comenzó a crecer el crimen organizado, creando grandes figuras como Al Capone y otros nombres, que comenzaron a controlar desde la clandestinidad la venta, distribución y puntos de encuentro donde las personas concurrían de forma diaria. Finalmente, el 5 de diciembre de 1933 las autoridades le pusieron punto final a la Ley.

Otras efemérides

1957: Nace Ricardo Darín

1986: Nace la doctora y yudoca, Paula Pareto.

Día Mundial de los Beatles

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Riña en Tunuyán habría terminado con un hombre fallecido

Riña con heridos en Tunuyán: cómo evoluciona el joven que fue gravemente lesionado

Tras el accidente en Potrerillos, María José Galdame fue dada de alta y se recupera favorablemente

“Con un tramontina y al corazón”: apuñalaron a un hombre en Colonia Las Rosas durante la madrugada

El joven herido en una riña en Tunuyán salió de terapia intensiva y se recupera en sala común

Fue intervenido quirúrgicamente el joven herido en una riña en Tunuyán

El Ministerio de Seguridad busca blindar el sueldo de policías y penitenciarios en situaciones graves

Barigüí “la mosca que muerde” ¿Cómo poder identificarla y donde se encuentra?

Recuperaron una bicicleta robada y más de 3 kilos de marihuana en Tupungato

Tupungato: sustrajo una bicicleta y fue aprehendido durante un patrullaje policial

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO