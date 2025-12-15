Efemérides: un día como hoy Raúl Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas

El 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (), un organismo destinado a investigar y documentar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.

La medida se inscribió en las primeras decisiones del nuevo gobierno democrático, a pocos días de haber asumido, con el objetivo de reunir testimonios y pruebas sobre violaciones a los derechos humanos.

La CONADEP fue presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por personalidades de distintos ámbitos. Su trabajo quedó plasmado en el informe Nunca Más, presentado en 1984, que reunió miles de denuncias y contribuyó a los procesos judiciales posteriores. El aporte del organismo fue clave para establecer un registro oficial de lo ocurrido durante el período de terrorismo de Estado.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1940 – LA MÁQUINA. River Plate golea 7 a 1 a Atlanta, marcando así un total de 21 goles en tres partidos consecutivos. Antes había goleado 7 a 1 a Lanús y 7 a 0 a Chacarita. En 1941 el equipo riverplatense comenzaría a ser llamado “La máquina”, que ganó diez campeonatos a lo largo de la década de 1940.

1993 – ARIEL ORTEGA. El delantero Ariel Ortega debuta en la selección argentina, en la victoria por 2-1 ante Alemania en partido amistoso disputado en Miami (EEUU). Con la camiseta albiceleste, el “Burrito” Ortega disputó los mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

1969 – JOHN LENNON. En el Lyceum Theatre de Londres, el exbeatle John Lennon ofrece el que sería su último concierto en el Reino Unido. Fue en el recital “Paz para la Navidad”, organizado por la UNICEF, en el que fue acompañado por el también exbeatle George Harrison, por Erik Clapton y Billy Preston, entre otros artistas.

1961 – ADOLF EICHMANN. Un tribunal israelí constituido en Jerusalen condena al exjerarca nazi Adolf Eichmann a morir en la horca al hallarlo culpable del genocidio de millones de judíos durante el Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial. La sentencia se cumplió el 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ramla.

1947 – PATRICIO CONTRERAS. Nace en Santiago de Chile el actor de cine, teatro y televisión chileno Patricio Contreras, ganador de tres premios Cóndor de Plata, uno de ellos como mejor actor de reparto en la película La historia oficial (1985), ganadora de un Óscar al mejor filme de habla no inglesa.

1966 – WALT DISNEY. A la edad de 65 años muere en la ciudad de Burbank (California, EEUU) el dibujante, guionista y empresario estadounidense Walt Disney, pionero en la industria de la animación y ganador de 22 premios Óscar.

1974 – AMÉRICO GALLEGO. Con la camiseta de Newell ‘s Old Boys debuta en la Primera División el mediocampista Américo Rubén “Tolo” Gallego, en partido que su equipo perdió 3-1 de visitante ante Talleres de Córdoba. El Tolo fue campeón con la selección argentina en el Mundial 1978. Fue el capitán del equipo de River Plate que ganó la Copa Libertadores de América y la Intercontinental en 1986.

1995 – UNIÓN EUROPEA. Los países de la Unión Europea acuerdan en Madrid la creación de una moneda única, el euro, que se puso en circulación en enero de 2002. La moneda común rige actualmente en Alemania, Austria, Bélgica,Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

2025 – Día del Camionero

El 15 de diciembre de 2025 se celebra en Argentina el Día del Camionero. La fecha recuerda la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo que incluyó al sindicato de choferes de camiones en 1967.

La conmemoración fue adoptada por distintas organizaciones sindicales y se incorporó al calendario de efemérides laborales. En la actualidad, la fecha pone en valor la actividad del transporte de cargas en la economía nacional.