Efemérides: un día como hoy se ganó la batalla de Tucumán

La batalla de Tucumán se libró entre el 24 y el 25 de septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el marco de la guerra de independencia.

Esta batalla fue decisiva para el alcance de la independencia y fue reconocida por el gran valor y coraje que debieron practicar las filas del Ejército Libertador del Norte, comandado entonces por el general Manuel Belgrano. Las tropas realistas, que duplicaban en número y arsenal militar a las filas independentistas, fueron resistidas y derrotadas por el Ejército del Norte, e incluso varios de sus hombres, alrededor de seiscientos, quedaron prisioneros.

