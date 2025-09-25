Efemérides: un día como hoy se ganó la batalla de Tucumán

La batalla de Tucumán se libró entre el 24 y el 25 de septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el marco de la guerra de independencia.
Esta batalla fue decisiva para el alcance de la independencia y fue reconocida por el gran valor y coraje que debieron practicar las filas del Ejército Libertador del Norte, comandado entonces por el general Manuel Belgrano. Las tropas realistas, que duplicaban en número y arsenal militar a las filas independentistas, fueron resistidas y derrotadas por el Ejército del Norte, e incluso varios de sus hombres, alrededor de seiscientos, quedaron prisioneros.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1949 – PEDRO ALMODÓVAR. Nace el cineasta y guionista en el municipio español de Calzada de Calatrava. Fue uno de los más aclamados en la industria del cine y quien más popularidad logró ganar fuera de España en las últimas décadas. Obtuvo los premios Óscar a la mejor película extranjera de 1999 por el filme Todo sobre mi madre y el de 2003 por Hable con ella.
- 1944 – MICHAEL DOUGLAS. Nace en la ciudad de Nuevo Brunswick (Nueva Jersey, EEUU) el actor y productor estadounidense, ganador de dos premios Óscar, uno como mejor actor en el filme Wall Street (1987) y el otro como productor de One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Atrapado sin salida) (1975). Además ganó cuatro premios Globo de Oro y un BAFTA.
- 1972 – ALEJANDRA PIZARNIK. Muere en Buenos Aires, a la edad de 36 años, la poetisa y traductora Alejandra Pizarnik, una de las voces más importantes de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX.
- 2005 – DON ADAMS. Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 82 años, el actor y comediante Don Adams (Donald James Yarmy), quien ganó fama mundial por su papel del agente Maxwell Smart, protagonista de la popular serie televisiva “El superagente 86”, con la que ganó tres premios Emmy.
- 1513 – NUÑEZ DE BALBOA. Desde la altura de una montaña de la cadena de las Urrucallala, en la actual Panamá, el conquistador español Vasco Nuñez de Balboa descubre lo que llamó “Mar del Sur”, al que siete años después el navegante portugués Fernando de Magallanes renombró como océano Pacífico.
- 1968 – WILL SMITH. Nace en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania, EEUU) el actor, rapero y productor estadounidense Will Smith (Willard Carroll Smith Jr), ganador de cuatro premios Grammy, además de ser nominado dos veces al Óscar. Filmó más de 35 películas.
- 1969 – CATHERINE Z. JONES. Nace en la localidad galesa de Swansea la actriz y cantante británica Catherine Z. Jones, ganadora de un premio Óscar por su actuación en el filme musical Chicago (2002) y un BAFTA. Lleva filmadas más de 30 películas.
- 1973 – JOSÉ I. RUCCI. Al salir de una casa del barrio porteño de Flores, es asesinado a balazos el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci, ataque atribuido a Montoneros que algunos ex miembros del grupo guerrillero peronista niegan.
- 1942 – RINGO BONAVENA. Nace en Buenos Aires el ex boxeador Oscar Natalio “Ringo” Bonavena, quien el 7 diciembre de 1970 protagonizó la recordada pelea que perdió por nocaut técnico ante el estadounidense Muhammad Ali en el Madison Square Garden de Nueva York. A lo largo de su carrera, Ringo ganó 58 peleas, perdió nueve y empató una.
- 1929 – PEPE SORIANO. Nace en Buenos Aires el actor y director Pepe Soriano (José Carlos Soriano), ganador de un premio Martín Fierro y de tres Cóndor de Plata. Filmó más de 45 películas, entre ellas las celebradas La nona, La Patagonia rebelde y Los gauchos judíos.