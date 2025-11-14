Efemérides: un día como hoy se llevaba adelante el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín

Carlos Menem y Raúl Alfonsín acuerdan la reforma de la Constitución Nacional. El Pacto de Olivos pone fin a meses de tensiones, con un Menem lanzado a reformar la Carta Magna, aun sin acuerdo con la oposición, al solo efecto de habilitar su reelección para 1995. El líder radical, que se oponía, accede a dar los votos de su partido en el Congreso para la reforma. A cambio, se negocia la elección directa de los senadores, con mandato de seis años en vez de nueve; un tercer senador por la minoría; la autonomía de la ciudad de Buenos Aires; la creación del Consejo de la Magistratura; el nacimiento de la figura del jefe de Gabinete; y la incorporación de los tratados internacionales.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

2010 – SEBASTIAN VETTEL. A la edad de 23 años y 154 días, el alemán Sebastian Vettel se convierte en el piloto de automovilismo más joven en obtener el título mundial de Fórmula 1, al ganar el Gran Premio de Abu Dabi con la escudería Red Bull Racing.

1831 – FRIEDRICH HEGEL. Muere en Berlín, a la edad de 61 años, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, padre del idealismo alemán y uno de los más influyentes del siglo XIX. Su obra tuvo un profundo impacto en el materialismo histórico desarrollado por Karl Marx.

1919 – JOHN W. COOKE. Nace en la ciudad bonaerense de La Plata el abogado John William Cooke, ex diputado peronista a quien el ex presidente y general Juan Domingo Perón designó como único representante suyo y del Movimiento Nacional Justicialista luego del golpe de estado que lo había derrocado en septiembre de 1955.

1840 – CLAUDE MONET. Nace en París el pintor francés Claude Monet, uno de los creadores del impresionismo, término que deriva de su obra Impresión, sol naciente, de 1862.

2001 – TOTO LORENZO. A la edad de 79 años muere en Buenos Aires el ex futbolista y entrenador Juan Carlos "Toto" Lorenzo, destacado técnico de Boca Juniors, con el que obtuvo tres títulos locales y dos Copa Libertadores de América. Jugó en Chacarita Juniors y Boca, donde disputó un total de 104 partidos en los que marcó 28 goles.

1851 – MOBY DICK. Se publica en Nueva York su novela Moby Dick, del escritor estadounidense Hernan Melville, que narra la obsesiva y autodestructiva travesía de un barco ballenero en persecución de un gran cachalote blanco, una de las obras más importantes de la literatura en lengua inglesa.

1976 – DIEGO A. MARADONA. El juvenil delantero de Argentinos Juniors Diego Maradona anota sus dos primeros goles en Primera División, en la goleada por 5 a 2 ante San Lorenzo de Mar del Plata por la duodécima jornada del Torneo Nacional 1976.

1986 – BETO ALONSO. El volante ofensivo Norberto Osvaldo Alonso, ídolo de River Plate, juega su último partido en la Primera División del fútbol argentino, en el empate 0 a 0 del equipo Millonario ante Platense. Unos días después, el "Beto" lograría su décimo y último título en River, la Copa Intercontinental, en la victoria por 1-0 ante el Steaua Bucarest rumano en Tokio.

2024 – DÍA DEL TAMBERO. Se celebra el Día del Tambero en conmemoración de la fecha de 1920 en la que se fundó la Unión General de Tamberos.

Además, es el Día Mundial de la Diabetes; y el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, establecido por la Unesco.